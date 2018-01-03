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    Культура

    В Украине расширили список запрещенных российских книг

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (506)

    (обновлено: )25115
    "Жертвой" художественного совета при Государственном комитете по телерадиовещанию Украины стала "История", ориентированная на детскую аудиторию.
    Книга российского издательства АСТ, которая запрещена к продаже в Украине
    Фото "Вести"

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Художественный совет при Госкомтелерадио Украины расширил список книг, ввоз которых из России запрещен.

    По решению худсовета, в список добавлена 23-я книга — "История", вышедшая в прошлом году в издательстве АСТ.

    В аннотации к изданию сказано, что в нем идет речь о пирамидах Хеопса, изобретениях Леонардо да Винчи и освоении космоса. Книга ориентирована на детскую аудиторию.

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    Ранее худсоветом были запрещены сказки об Илье Муромце и Соловье-разбойнике, книги Бориса Акунина, включая "Историю Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы", Большая энциклопедия школьника, учебник по химии и прописи "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать".

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