В Украине расширили список запрещенных российских книг

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Художественный совет при Госкомтелерадио Украины расширил список книг, ввоз которых из России запрещен.

По решению худсовета, в список добавлена 23-я книга — "История", вышедшая в прошлом году в издательстве АСТ.

В аннотации к изданию сказано, что в нем идет речь о пирамидах Хеопса, изобретениях Леонардо да Винчи и освоении космоса. Книга ориентирована на детскую аудиторию.

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Ранее худсоветом были запрещены сказки об Илье Муромце и Соловье-разбойнике, книги Бориса Акунина, включая "Историю Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы", Большая энциклопедия школьника, учебник по химии и прописи "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать".