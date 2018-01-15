Павловский об инициативе наказаний артистов, выступающих в РФ

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, гастролирующих на территории России, предлагает ввести Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Впрочем, как отметили в Национальном совете, регулятор не имеет законных оснований запретить телеканалам и радиостанциям транслировать выступления артистов, гастролирующих в России.

Возможно ли закрепить эту инициативу на законодательном уровне, и какие артисты могут попасть под возможные санкции нового закона в первую очередь, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Це функція держави — регулювати географію гастрольної діяльності артиста, як вважаєте?

— Звісно, що в такому контексті, як сформульоване питання, це не зовсім функція держави. Більше того, я вам скажу, будь-які такі стримуючі адміністративні методи впливу на ринки такі гастрольні, в будь-якій ліберальній демократичній державі, в якій не відбувається військової дії, вони є аномальними. Але ми розуміємо, що в Україні відбувається активна фаза військової кампанії, проводиться гібридна війна, тому це частина гібридної війни, яку реалізовують проти України, і зараз Україна намагається діяти інерційними методами. Тому відповідь така: за умов війни це, можливо, допускається, єдине, що я дуже сильно сумніваюсь, що це матиме якийсь результат, тому що з огляду на непослідовність дій української влади, яка опікується такими питаннями, я сумніваюсь, що запровадження таких обмежень, чи якихось покарань, суттєво вплине на діяльність українських артистів за кордоном.

Якщо це не вплине, навіщо Нацрада виступає з відповідними заявами, зверненнями до ВРУ?

— Все може бути. Тут може і політичний фактор бути, тому що не слід забувати, що на носі парламентські вибори, можливо, президентські вибори, і люди, які стоять за подібними рішеннями, і таку ж позицію підтримує «Народний фронт», і ми розумієте, що їм треба йти на вибори з певними тезами. Їх виборець потребує такі тези, і ось такі тези вони зараз відпрацьовують.

Чи є запит взагалі в суспільстві на таку заборону або обмеження, та наскільки він масовий?

— Прямих опитувань таких немає, але будь хто, хто займається соціологією більше кількох років, може собі приблизно сформувати портрет людей, які відповідають таким очікуванням. Це слід говорити про те, що сьогодні українське суспільство дуже сильно поляризоване, насправді українські артисти і українські громадяни давно визначили своє ставлення до таких артистів, артисти визначили своє ставлення до проблеми війни в Україні, і відпрацьовуючи цю тему, виступаючи з подібними законодавчими ініціативами, або іншими ініціативами не законодавчого характеру, політики і чиновники чітко знають, на яку електоральну базу вони працюють і на кого відіграють. Тому що це визначається через непрямі опитування, які в принципі сьогодні проводять досить результативно і активно, з певною періодичністю.

Ця тема може бути відволікаючим маневром?

— Цілком може бути, але це занадто складно для людей, які реалізовують прості схеми, запроваджувати такі теми, підтримувати їх в інформаційному просторі, підсилювати періодично, хвилями запускати, щоб це було як відволікання уваги. Теоретично така тема може бути, ми знаємо, що в принципі, мовне питання, яке починалося кілька років тому, також було такою відволікаючою темою, а потім вийшло з під контролю.

Яка може бути відповідальність для таких артистів, які гастролюють у РФ?

— Може бути, звичайно, система штрафів, тому що пряма заборона виходу на телебачення, вона не є дієвою, це Нацрада має вирішувати через свої підзаконні акти. А на законодавчому рівні — це система штрафів, система посилених відрахувань якихось. Тому що якщо ми говоримо, що у нас припинений процес бізнес-співпраці з РФ, ми заборонили пряме з'єднання авіаційне, то можна якось цю практику поширити і на такий ринок, як шоу-бізнес. Але це знову ж таки, мені здається, не буде мати серйозних перспектив. Тому що українські артисти, які там гастролювали, вони вже тут втратили українську аудиторію і орієнтуються виключно на ту аудиторію. Це вже видно з їх публічних висловлювань в інтерв'ю, які вони дають російським чи проросійським ЗМІ.

А які артисти можуть потрапити під можливі санкції нового закону?

— Законодавча база в Україні працює вибірково, непослідовно, і тут, швидше за все, потраплять під ці санкції, якщо це будуть санкції, то під них потраплять найбільш показові приклади якихось артистів, які визначилися з своєю громадянською позицією не лише на сцені, а й поза сценою.

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Але не забуваймо, що чимало українських політиків, депутатів, бізнесменів проводять свій час в Росії — Москві, Петербурзі, виїжджаючи не через українсько-російський кордон, а через українсько-білоруський. Тобто вибірковість законодавства буде поширюватися на цей ринок, от і все.

К слову, эксперт Алена Дмуховская считает, что контролем гастрольной деятельности Рада запутала организаторов и негативно повлияла на рынок культурных мероприятий.