В СБУ сообщили, сколько гастролей российских артистов запретили в Украине

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины с середины ноября обработала около 50 запросов на проведение гастролей российских артистов в стране, отказ получил один из них, сообщило ведомство в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

"С момента вступления в силу (изменений — ред.) в закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" в Службу безопасности поступило около 50 запросов от организаторов указанных гастролей", — говорится в ответе СБУ, опубликованном агентством.

Согласно сообщению, СБУ нашла основания для отказа в гастролях в Украине одному гражданину России. Спецслужба не называет имени российского артиста.

Закон, запрещающий в Украине гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности, вступил в силу 16 ноября 2017 года. Закон запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом. В случае нарушения закона организаторы гастролей несут административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или около 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или около 12 тысяч долларов).