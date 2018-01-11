В Кабмине придумали наказание для артистов за гастроли по России

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КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил в четверг, что украинские артисты, которые ездят на гастроли в Россию, должны платить дополнительный "военный сбор".

Ранее в четверг председатель Нацсовета Украины по ТВ сообщил, что совет предлагает Верховной Раде рассмотреть возможность введения штрафов в отношении украинских артистов, которые ездят с гастролями в РФ.

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"По "нашим" гастролерам в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли: 1) сообщаешь, 2) попадаешь в спецреестр, 3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: "этот артист гастролирует в стране-агрессоре", 4) на Украине платишь дополнительный военный сбор", — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

Вячеслав Кириленко/Twitter, 11 января 2018

Парламент Украины 5 октября прошлого года принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в "черный список" Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.