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    Культура

    Глава Нацсовета предлагает уголовно наказывать артистов за гастроли в РФ

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (519)

    (обновлено: )562014
    По словам Юрия Артеменко, после введения санкций в отношении артистов Нацсовет по телерадиовещанию получит реальные рычаги влияния на вещателей.
    Певица Ани Лорак на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко предлагает ввести санкции в отношении артистов, которые выступают на территории "страны-агрессора". 

    Служба Безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    За последние годы активно выступают в России популярные украинские артисты Ани Лорак, Светлана Лобода, Вера Брежнева и другие. Их концерты в Украине неоднократно срывались националистическими организациями.

    "Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, которая признана агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно на определенный период", — написал Артеменко на своей странице в Facebook.

    По его словам, после принятия таких законов Нацсовет получит реальные рычаги влияния на вещателей.

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