Глава Нацсовета предлагает уголовно наказывать артистов за гастроли в РФ

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко предлагает ввести санкции в отношении артистов, которые выступают на территории "страны-агрессора".

За последние годы активно выступают в России популярные украинские артисты Ани Лорак, Светлана Лобода, Вера Брежнева и другие. Их концерты в Украине неоднократно срывались националистическими организациями.

"Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, которая признана агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно на определенный период", — написал Артеменко на своей странице в Facebook.

По его словам, после принятия таких законов Нацсовет получит реальные рычаги влияния на вещателей.