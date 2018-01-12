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    Штрафы, налоги, кутузка? Соцсети о цене гастролей в РФ украинских артистов

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (523)

    (обновлено: )42033
    Украинских артистов хотят наказывать штрафом или даже уголовной ответственностью за гастроли в России – таково новое предложение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Но что же думают по этому поводу сами украинцы?
    Микрофон
    Из открытых источников

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Культурная война против своих и "политика крепчающего идиотизма"

    Поешь в России – родина сурово накажет. И это вполне реальная картинка ближайшего будущего украинских артистов. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложил ввести штрафы или даже уголовную ответственность для украинских артистов, которые гастролируют на территории России. "Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, которая признана агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них", - говорится в заявлении Нацсовета. 

    Более конструктивно подошел к вопросу вице-премьер Вячеслав Кириленко — предложил создать публичный реестр таких артистов и обязать их платить военный сбор. "Едешь в РФ на гастроли, во-первых, сообщаешь, во-вторых, попадаешь в спецреестр. В-третьих, на ТВ во время выступления или клипа надпись: "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре". В-четвертых, в Украине платишь дополнительный военный сбор", — пишет вице-премьер на своей странице в Facebook. В украинском сегменте соцсетей мнения по этому поводу разделились:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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