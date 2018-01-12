Штрафы, налоги, кутузка? Соцсети о цене гастролей в РФ украинских артистов

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Поешь в России – родина сурово накажет. И это вполне реальная картинка ближайшего будущего украинских артистов. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложил ввести штрафы или даже уголовную ответственность для украинских артистов, которые гастролируют на территории России. "Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, которая признана агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них", - говорится в заявлении Нацсовета.

Более конструктивно подошел к вопросу вице-премьер Вячеслав Кириленко — предложил создать публичный реестр таких артистов и обязать их платить военный сбор. "Едешь в РФ на гастроли, во-первых, сообщаешь, во-вторых, попадаешь в спецреестр. В-третьих, на ТВ во время выступления или клипа надпись: "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре". В-четвертых, в Украине платишь дополнительный военный сбор", — пишет вице-премьер на своей странице в Facebook. В украинском сегменте соцсетей мнения по этому поводу разделились:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook