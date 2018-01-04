С праздником! Поступила новая порция запретов для украинцев

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина
Запретные книги
С началом войны на Донбассе украинские власти открыли фронт борьбы со всем российским в стране. Дело дошло и до запрета продажи изданных в РФ книг – и даже сказок.
Накануне стало известно, что худсовет при Госкомтелерадио расширил список книг, ввоз которых из России в Украину запрещен. Новой "жертвой" стала "История", вышедшая в прошлом году в издательстве АСТ.
Судя по аннотации к книге "История", речь о пособии для младших школьников, где рассказывают "кто был архитектором пирамиды Хеопса, какие гениальные изобретения принадлежат Леонардо да Винчи, и, наконец, какое событие послужило началом освоения космоса".
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Следует отметить, что запрет продажи сказок о героях-богатырях вызвал тогда неоднозначную реакцию. Ведь современные ученые доказали не только то, что эти богатыри существовали на самом деле, а и нашли доказательства того, что они наши земляки. В частности, Илья Муромец – реальное лицо и жил якобы не в Муроме, а в городке Моровинск, рядом с которым и находилось село Карачево Черниговского княжества. Это подтверждается и строками легенд, где описывается известнейший подвиг Ильи – бой с Соловьем Разбойником в черниговских лесах. В конце жизни Илья Муромец принял постриг, а его мощи покоятся в Киево-Печерской лавре.
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Напомним, с этого года при Госкомтелерадио учредили экспертный совет, который занимается цензурой всех российских книг и дает добро или запрещает их ввоз в страну.
При этом, как писали "Вести", в худсовет входят писатели, которые сами продают свои книги в России, специалисты по национализму и фигуранты скандалов.
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Первые 74 наименования книг, которые запретили для ввоза в Украину, были обнародованы в письме первого заместителя голоса Госкомитета телевидения и радиовещания Богдана Червака к Госфискальной службе Украины.
В список, в частности, попали книги донецкого писателя-фантаста Федора Березина, занимающего руководящие должности в самопровозглашенной ДНР — "Война 2010. Украинский фронт" (2009 год) и "Украинский фронт. Красные звезды над Майданом" (2014 год). Затем в списке следует книга Георгия Савицкого "Поле боя — Украина. Сломанный трезубец" и произведение Глеба Боброва "Украина в огне", книги философа, политолога и социолога Александра Дугина "Украина. Моя война. Геополитический дневник" и "Евразийский реванш России", "Киев капут" Эдуарда Лимонова, "Украинская катастрофа. От американской агрессии к мировой войне?" советника президента России Сергея Глазьева и многие другие.
Запрет на запрете
Перед этим 3 января Мининформполитики "обрадовало" СМИ новостью о том, что обновило перечень запрещенных в Украине веб-ресурсов.
Список сайтов якобы уже подготовлен и частично был разослан СБУ некоторым региональным провайдерам.
"Думаю, запреты будут вносить по чуть-чуть. Все будет также, как и в РФ, постепенно, чтоб не вызвать бунт. Рано или поздно начнется блокировка сайтов неугодных политиков. Может, не действующей властью, но рано или поздно такое будет. Так как это сладкий инструмент управления сознанием", — сказал в беседе с UBR.ua руководитель "Паутина.Net" Александр Арутюнян.
А вот запрещать VPN-сервисы, с помощью которых можно посещать запрещенные ресурсы, пока не будут, уверен эксперт. Запрет браузеров и более сложные вещи пока "не по зубам" нашим органам.
По материалам из открытых источников интернет