наверх
04.01.201816:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    С праздником! Поступила новая порция запретов для украинцев

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (508)

    (обновлено: )1181218
    Новый 2018 год начался в Украине с новой порции запретов. Сначала стало известно о дополнении списка запрещенных сайтов, а теперь - о расширении перечня книг, ввоз которых из РФ в Украину запрещен. Новой "жертвой" стала книга "История" для младших классов.
    Книги
    flickr.com/Kate Ter Haar

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина 

    Запретные книги

    Компьютер. Архивное фото
    Pixabay / CC0 Public Domain
    Практика запрета интернет-сайтов пагубна — эксперт

    С началом войны на Донбассе украинские власти открыли фронт борьбы со всем российским в стране. Дело дошло и до запрета продажи изданных в РФ книг – и даже сказок.

    Накануне стало известно, что худсовет при Госкомтелерадио расширил список книг, ввоз которых из России в Украину запрещен. Новой "жертвой" стала "История", вышедшая в прошлом году в издательстве АСТ. 

    Судя по аннотации к книге "История", речь о пособии для младших школьников, где рассказывают "кто был архитектором пирамиды Хеопса, какие гениальные изобретения принадлежат Леонардо да Винчи, и, наконец, какое событие послужило началом освоения космоса".

    Читайте также: Сказка — ложь, но в ней намек. New пантеон запрещенных в Украине героев

    Флаги Украины и России (РФ)
    kasjauns.lv/lv
    Украина культурная-2017: Прочь от России, айда к запретам
    "История" стала 23-й запретной книгой в списке, где также значатся сказки об Илье Муромце и Соловье-разбойнике, две книги Бориса Акунина (в частности, "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы"), Большая энциклопедия школьника, учебник по химии и прописи "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать".

    Следует отметить, что запрет продажи сказок о героях-богатырях вызвал тогда неоднозначную реакцию. Ведь современные ученые доказали не только то, что эти богатыри существовали на самом деле, а и нашли доказательства того, что они наши земляки. В частности, Илья Муромец – реальное лицо и жил якобы не в Муроме, а в городке Моровинск, рядом с которым и находилось село Карачево Черниговского княжества. Это подтверждается и строками легенд, где описывается известнейший подвиг Ильи – бой с Соловьем Разбойником в черниговских лесах. В конце жизни Илья Муромец принял постриг, а его мощи покоятся в Киево-Печерской лавре. 

    Читайте также: Пропаганда или ограничение? Книги из РФ под тотальным запретом

    Кириленко на видео рассказал об огромных штрафах за торговлю российскими книгами
    Канал Вячеслава Кириленко на Youtube
    До 160 тысяч гривен. Кириленко об огромных штрафах за торговлю книгами РФ
    Ранее в запрещенный список вошли две книги Бориса Акунина "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и "История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии", "Большая энциклопедия школьника" Шона Конноли, "Сталинград" Энтони Бивор, "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать". Кроме того, запрещена книга "Химия" М.Константиновского, "Воспоминания Великой княгини Марии Павловны", "Записки княгини Дашковой", "Дневник. 1917–1919" Барона Будберга, "Дневник. 1873–1882", Д. Милютина.

    ***

    Напомним, с этого года при Госкомтелерадио учредили экспертный совет, который занимается цензурой всех российских книг и дает добро или запрещает их ввоз в страну. 

    При этом, как писали "Вести", в худсовет входят писатели, которые сами продают свои книги в России, специалисты по национализму и фигуранты скандалов. 

    Читайте также: Украина, наши дни: здравствуй, Геббельс — прощайте, книги из РФ

    Виктория Сюмар о запрете книг из РФ в Украине. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Сюмар о запрете в Украине книг на русском языке
    Еще в 2016 году в Украине был принят закон, который запрещает ввоз на территорию государства книг, содержащих антиукраинские высказывания. Однако перечень таких книг до этого времени не был опубликован. 

    Первые 74 наименования книг, которые запретили для ввоза в Украину, были обнародованы в письме первого заместителя голоса Госкомитета телевидения и радиовещания Богдана Червака к Госфискальной службе Украины.

    В список, в частности, попали книги донецкого писателя-фантаста Федора Березина, занимающего руководящие должности в самопровозглашенной ДНР — "Война 2010. Украинский фронт" (2009 год) и "Украинский фронт. Красные звезды над Майданом" (2014 год). Затем в списке следует книга Георгия Савицкого "Поле боя — Украина. Сломанный трезубец" и произведение Глеба Боброва "Украина в огне", книги философа, политолога и социолога Александра Дугина "Украина. Моя война. Геополитический дневник" и "Евразийский реванш России", "Киев капут" Эдуарда Лимонова, "Украинская катастрофа. От американской агрессии к мировой войне?" советника президента России Сергея Глазьева и многие другие. 

    Запрет на запрете 

    Перед этим 3 января Мининформполитики "обрадовало" СМИ новостью о том, что обновило перечень запрещенных в Украине веб-ресурсов. 

    Список сайтов якобы уже подготовлен и частично был разослан СБУ некоторым региональным провайдерам.

    "Думаю, запреты будут вносить по чуть-чуть. Все будет также, как и в РФ, постепенно, чтоб не вызвать бунт. Рано или поздно начнется блокировка сайтов неугодных политиков. Может, не действующей властью, но рано или поздно такое будет. Так как это сладкий инструмент управления сознанием", — сказал в беседе с UBR.ua руководитель "Паутина.Net" Александр Арутюнян

    А вот запрещать VPN-сервисы, с помощью которых можно посещать запрещенные ресурсы, пока не будут, уверен эксперт. Запрет браузеров и более сложные вещи пока "не по зубам" нашим органам.

    По материалам из открытых источников интернет 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Продажа мяса в Украине. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает