С праздником! Поступила новая порция запретов для украинцев

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Запретные книги

С началом войны на Донбассе украинские власти открыли фронт борьбы со всем российским в стране. Дело дошло и до запрета продажи изданных в РФ книг – и даже сказок.

Накануне стало известно, что худсовет при Госкомтелерадио расширил список книг, ввоз которых из России в Украину запрещен. Новой "жертвой" стала "История", вышедшая в прошлом году в издательстве АСТ.

Судя по аннотации к книге "История", речь о пособии для младших школьников, где рассказывают "кто был архитектором пирамиды Хеопса, какие гениальные изобретения принадлежат Леонардо да Винчи, и, наконец, какое событие послужило началом освоения космоса".

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"История" стала 23-й запретной книгой в списке, где также значатся сказки об Илье, две книги Бориса(в частности, "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы"), Большая энциклопедияшкольника, учебник по химии и прописи "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать".

Следует отметить, что запрет продажи сказок о героях-богатырях вызвал тогда неоднозначную реакцию. Ведь современные ученые доказали не только то, что эти богатыри существовали на самом деле, а и нашли доказательства того, что они наши земляки. В частности, Илья Муромец – реальное лицо и жил якобы не в Муроме, а в городке Моровинск, рядом с которым и находилось село Карачево Черниговского княжества. Это подтверждается и строками легенд, где описывается известнейший подвиг Ильи – бой с Соловьем Разбойником в черниговских лесах. В конце жизни Илья Муромец принял постриг, а его мощи покоятся в Киево-Печерской лавре.

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Ранее в запрещенный список вошли две книги Бориса"История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и "История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии", "Большая энциклопедия школьника" Шона Конноли, "Сталинград" Энтони Бивор, "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать". Кроме того, запрещена книга "Химия" М.Константиновского, "Воспоминания Великой княгини Марии Павловны", "Записки княгини Дашковой", "Дневник. 1917–1919" Барона Будберга, "Дневник. 1873–1882", Д. Милютина.

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Напомним, с этого года при Госкомтелерадио учредили экспертный совет, который занимается цензурой всех российских книг и дает добро или запрещает их ввоз в страну.

При этом, как писали "Вести", в худсовет входят писатели, которые сами продают свои книги в России, специалисты по национализму и фигуранты скандалов.

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Еще в 2016 году в Украине был принят закон, который запрещает ввоз на территорию государства книг, содержащих антиукраинские высказывания. Однако перечень таких книг до этого времени не был опубликован.

Первые 74 наименования книг, которые запретили для ввоза в Украину, были обнародованы в письме первого заместителя голоса Госкомитета телевидения и радиовещания Богдана Червака к Госфискальной службе Украины.

В список, в частности, попали книги донецкого писателя-фантаста Федора Березина, занимающего руководящие должности в самопровозглашенной ДНР — "Война 2010. Украинский фронт" (2009 год) и "Украинский фронт. Красные звезды над Майданом" (2014 год). Затем в списке следует книга Георгия Савицкого "Поле боя — Украина. Сломанный трезубец" и произведение Глеба Боброва "Украина в огне", книги философа, политолога и социолога Александра Дугина "Украина. Моя война. Геополитический дневник" и "Евразийский реванш России", "Киев капут" Эдуарда Лимонова, "Украинская катастрофа. От американской агрессии к мировой войне?" советника президента России Сергея Глазьева и многие другие.

Запрет на запрете

Перед этим 3 января Мининформполитики "обрадовало" СМИ новостью о том, что обновило перечень запрещенных в Украине веб-ресурсов.

Список сайтов якобы уже подготовлен и частично был разослан СБУ некоторым региональным провайдерам.

"Думаю, запреты будут вносить по чуть-чуть. Все будет также, как и в РФ, постепенно, чтоб не вызвать бунт. Рано или поздно начнется блокировка сайтов неугодных политиков. Может, не действующей властью, но рано или поздно такое будет. Так как это сладкий инструмент управления сознанием", — сказал в беседе с UBR.ua руководитель "Паутина.Net" Александр Арутюнян.

А вот запрещать VPN-сервисы, с помощью которых можно посещать запрещенные ресурсы, пока не будут, уверен эксперт. Запрет браузеров и более сложные вещи пока "не по зубам" нашим органам.

По материалам из открытых источников интернет