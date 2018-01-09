Интеллектуальное достоинство президента и других политиков

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Книги и музыка от президента

Президент поделился с украинцами списками лучших песен и книг 2017 года. В список книг Порошенко вошли "Мустафа Джемилев. Несгибаемый" Севгиль Мусаевой и Алима Алиева; "Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щеткиной; "Война с Россией" Ричарда Ширреффа; "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона; "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова; "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой.

В список украинских исполнителей от президента вошли Riffmaster, Onuka, The Hardkiss, Pianoбой, DakhaBrakha, Vopli Vidopliassova и Тины Кароль. Примечательно, что публикуя перечни интересных книг и песен глава государства запутался в цифрах. Так, перед перечнем песен он написал о "десяти самых интересных", на его взгляд, композициях, хотя в список вошли всего семь украинских исполнителей. Так же получилось и с книгами — Порошенко анонсировал топ-5 книг, которые рекомендовал почитать соотечественникам, а в список вошли шесть.

Луценко-книгочей

Большим любителем поделиться рекомендациями по поводу книг является генеральный прокурор Юрий Луценко, который начал плотно интересоваться литературой, попав за решетку. Так, за восемнадцатимесячный срок пребывания в Киевском СИЗО он прочитал более 200 книг. Списки ним прочитанных книг с пометками публиковались на сайте "Народной самообороны". Луценко даже делил книги на четыре уровня: от тех, которые не впечатлили, до таких, которые перечитывал несколько раз.

После выхода из тюрьмы Луценко регулярно публикует в своем Facebook различные фото книг, которые он читает, сопровождая их небольшими комментариями. Последним сообщением в 2017 году Луценко также оставил фото "умной книги" Мойзеса Наима "Конец власти".

Летом минувшего года Луценко с тягой к литературе даже попал в небольшой скандал. Так, генпрокурора заметили на столичном книжном рынке "Петровка", где он накупил книг, которые стоят как среднемесячная зарплата украинца. Луценко тогда купил 19 книг, 17 из которых были изданы в России. Примечательно, что часть этих книг, возможно, были ввезены в страну контрабандой.

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Что читают министры

В минувшем году Украинский институт книги запустил в сети флешмоб #ЧитайУкраїнське, к которому присоединились и политики. Чиновники поделились названиями книг, которые они читают. Так, министр культуры Евгений Нищук назвал книгу "Как в тени" (Полина Лимина и Павел Гудимов, "Артбук") об украинском художнике Георгие Якутовиче, иллюстрировавшем книгу "Тени забытых предков" Николая Коцюбинского. Глава Кабмина Владимир Гройсман вообще заявил, что читает такую незаурядную вещь как "Дилемма инноватора" (профессор Гарвардской школы бизнеса Клейтон Кристенсен). Работа одного из влиятельных теоретиков бизнеса последних 50 лет — чтиво серьезное, но дочитал ли его Гройсман, неизвестно.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко оценил художественную литературу, опубликовав "Лютецию" украинского писателя Юрия Винничука. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, как оказалось, читала "Финские уроки. Чему может научиться мир на опыте образовательной реформы в Финляндии?" (известный финский исследователь, преподававший в Хельсинкском и Гарвардском университетах Паси Салберг).

А первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Степан Кубив похвастался, что читает "Читанку" – уникальный автограф-рукопись, созданный более 200 лет назад классиком национального сочинительства, поэтом и богословом Маркияном Шашкевичем для детей в народных украинских школах. Глава МИД Павел Климкин назвал в читаемых Дариуша Дембровски "Польша и Закарпатье", "Репрессированное возрождение. Поэзия и проза" и "Эвору" Виталия Портникова.

Интересным был выбор заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктора Довганя. Он признался, что в момент флешмоба читает "Транспортные коридоры" собственного авторства. Далее шли еще две книги "Национальная транспортная стратегия Украины на период до 2030 года" и "Углубление отношений между ЕС и Украиной: Что, почему и как?".

Заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская поделилась тремя книгами — "Самолетик-спасатель", "Бон или тон, или хорошие манеры для детей" и "Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей" Салмана Рушди. Первая – любимая книга ее сына Марка, которую тот получил "в наследство" от старшего брата Луки.

Сами писатели

Украинские политики также не гнушаются писательским ремеслом. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в 2004 году издал книгу-триллер "Иллюзия страха" и сценарий к одноименному фильму, а в декабре 2012 года представил фантастическую книгу "Пришествие", в которой женщина-оппозиционер убегает из тюрьмы и убивает президента, переодевшись мальчиком. Также еще написал "Свидетельство" и "Тайную Вечерю".

Министр внутренних дел Арсен Аваков в минувшем году в годовщину Великой октябрьской социалистической революции презентовал книгу "Ленин с нами", которую он написал в соавторстве с украинскими политиками, публицистами и общественными деятелями Владимиром Вятровичем, Евгением Захаровым, Николаем Княжицким, Виталием Портниковым и Игорем Ждановым.

Напомним, что не только политики становятся писателями, а и писатели идут в политику. Так, известная писательница Мария Матиос является народным депутатом Рады уже второго созыва подряд.

По данным материалов открытых источников интернет