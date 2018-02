Мюнхенский душ Шарко для президента Порошенко

Валерий Самойлов, обозреватель

Наиболее резонансным публичным событием в сфере международной политики и безопасности каждый год становится Мюнхенская конференция. Тема 54-го заседания звучала так «На край пропасти и обратно (To the Brink — and Back?)».

В этот раз в ее работе приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава МВФ Кристин Лагард, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также главы 25-ти государств и правительств, порядка 80 министров иностранных дел и глав военных ведомств, их заместителей, около 600 политиков, экспертов, общественных деятелей и представителей гражданского общества.

Главными темами стали вопросы обеспечения европейской безопасности, сотрудничество в сфере обороны ЕС и НАТО, взаимоотношений в двустороннем и многостороннем формате между ЕС, США, РФ и другими странами, ситуация на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, влияние технологий на развитие демократических институтов, ядерная безопасность и пр.

Украинский вопрос и меры по его разрешению участников конференции практически не интересовал. Более того, организаторы форума сделали все от них зависящее, чтобы мягко и без скандала его провалить. Видимо немцев просто достали мантры Киева о продлении антироссийских санкций до второго пришествия, вопли о запрете строительства «Северного потока-2» и клянченье денег на поддержание украинского «меча и щита» Европы против российской гибридной агрессии, которые «волшебным» образом, если и даются, то оказываются в панамских и прочих оффшорах украинских випов.

Так в рамках форума предполагалось презентовать доклад Андерса Фог Расмуссена. Экс-генеральный секретарь НАТО (2009-2014), а ныне советник президента Украины намерен был представить свое виденье миротворческой миссии на Донбассе.

Документ был разослан участникам «нормандской четвёрки» и США, а также опубликован в интернете. Его публичная презентация на Мюнхенской конференции должна была придать «плану Расмуссена» политический вес и сдвинуть процесс с мертвой точки. Но ни презентации, ни публичного обсуждения проекта экс-главы НАТО не было. Возможно потому, что уже мало кто верит в способность Петра Порошенко выполнять взятые на себя международные обязательства и держать слово. И реальное урегулирование ситуации на Донбассе связывают с его сменщиком. Не исключено — с Юлией Владимировной Тимошенко, которая очень активно общалась со многими первыми лицами на той же конференции. Причем, судя по реакциям ее собеседников, весьма успешно.

Базовой идеей Расмуссена является размещение на Донбассе миротворческой миссии ОНН из двух частей: военной — 20 тыс. военнослужащих из не менее 10 стран не членов НАТО и полицейской — 4 тыс. человек. Первые контролируют прекращение огня, развод сторон конфликта. Вторые обеспечивают общественный порядок на демилитаризированных территориях.

Проект бывшего главного натовца, по замыслу украинской стороны, должен был лечь в основу дискуссии, расширенной за счет США «нормандской четверки». Предполагалось, что на конференции, так же, как и год назад удастся собрать ее представителей. Однако не случилось. И этот факт тоже можно отнести к очередному провалу украинской дипломатии.

Отсутствие обсуждения темы миротворцев на Донбассе попытался скорректировать Сергей Тарута, презентовавший себя в Мюнхене, как лидер политической силы, партии «Основа». Якобы представляющей прежде всего интересы жителей Донбасса. Во время ланча Пинчука он озвучил предложение о необходимости, кроме миротворцев рассмотреть возможность введения на оккупированных территориях Донбасса временной международной администрации. Последняя, по замыслу Таруты, должна взять на себя гражданскую власть в регионе до проведения там выборов по украинскому законодательству. И таким образом дополнить ввод вооруженных миротворцев некой гражданской оболочкой миссии. Однако широкого интереса идея у участников конференции не вызвала.

Самой же большой «подставой» организаторов конференции для украинской делегации стало планирование выступления Петра Алексеевича. Во-первых, украинскому лидеру выделили время прямо перед ужином для участников форума. Что явно не располагало к интеллектуальной активности. Во-вторых, речь Порошенко по графику совпала с выступлением Кристины Лагард, главы МВФ, которое естественно привлекло внимание существенно более высокое, чем «словеса» о мировой гибридной войне президента Украины. Ну, и в-третьих, сам доклад Порошенко получил статус выступления без вопросов к оратору. В результате — полупустой зал и ноль дискуссии. Все было очень похоже на мягкий, но очевидный бойкот украинского президента и его инициатив.

Ряд экспертов подобный провал Украины связывают с телефонным разговором накануне Мюнхенской конференции между Порошенко и Путиным. Петр Алексеевич якобы попробовал уговорить своего российского коллегу проявить понимание к украинскому желанию имитировать очередную бурную деятельность вокруг планируемой встречи нормандской четверки. Но, увы, не уговорил. Хотя по тому факту, что немцы и французы тоже не проявили к очередному раунду переговоров никакого интереса в Мюнхене говорит о том, что Берлин, Париж и Москва синхронизировали свои действия по украинскому вопросу. И перспективы этой синхронизации могут быть куда шире, чем откровенный игнор в Мюнхене.

Холодным душем для украинской делегации стала позиции Германии и Австрии по строительству «Северного потока-2». Несмотря на пиар-визг вокруг этой темы со стороны Украины и Польши, Берлин и Вена дали четко понять, что газопровод будет построен. Ну а министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель вообще высказался за то, что пора с антироссийскими санкциями завязывать. Несмотря на то, что украинские СМИ и провластные эксперты тут же приписали откровенность немецкого мидовца близостью его отставки, то, что он озвучил консолидированную позицию руководства Германии подтвердил факт переговоров канцлера с премьером Польши в те же дни, когда проходила конференция.

Так Ангела Меркель в беседе с премьером Польши Матеушем Моравецким заявила, что строительство газопровода из России в Германию «Северный поток-2» не ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы. Передает ее слова Deutsche Welle. И Германия продолжит его строительство. Потому как это бизнес и никакой политики.

Таков был ответ на твердое «нет» Порошенко «Северному потоку — 2», прозвучавшему в его речи в тот же день, когда немецкий канцлер публично сказала проекту твердое «да». Подобный диссонанс говорит о том, что в Берлине все меньше готовы считаться с мнением Киева по ключевым для Германии вопросам. Но если раньше подобное отношение скрывали для широкой публики, то теперь перестали. Судя же по тому какое место на Мюнхенской конференции отвели украинской теме и ее спикерам, Германия послала четкий сигнал об утрате к нему интереса в ключе воинствующей антироссийской риторики. Однако наш президент похоже этот сигнал не распознал. Ну кто ему в этом «доктор»?