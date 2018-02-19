Романенко об одиночестве Порошенко в Мюнхене

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что "начавшаяся Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну".

Глава государства сделал еще ряд громких заявлений, которые, тем не менее, могли быть попросту не услышанными, так как его выступление пришло послушать не очень много посетителей. На это намекнула народный депутат от фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая.

"Это фото лучше любого комментария дает понимание о сегодняшнем выступлении президента Украины", — написала Войцицкая на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию полупустого зала во время выступления Петра Порошенко.

Некоторые подписчики нардепа сравнили посещаемость выступления Порошенко с работой Верховной Рады в пятницу, когда после "часа правительства" в зале остаются несколько десятков парламентариев.

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Политический эксперт Юрий Романенко назвал выступление украинского главы государства "одиночеством Порошенко".

"Одинокий Порошенко посреди пустого зала на конференции в Мюнхене — это не сильнее, но и не слабее "Фауста" Гёте. Был ли это прокол аппарата Банковой или просто западная элита потеряла интерес? Не знаю, но сигнал получился впечатляющий", — написал Романенко на своей странице в Facebook.

На самом деле, задается он вопросом, что Петр Алексеевич мог нового сказать в Мюнхене?

"Ничего. Год за годом мы слышим набор мантр о скорой победе и что Россия агрессор, которого нужно остановить. Россия, безусловно, агрессор, но Запад больше интересует, какой прогресс достигнут Украиной. Достигнута устойчивость? Нет. Может ли жить страна без кредитов? Нет. Повышена ли эффективность государственных институтов? Нет. Наконец, базовый вопрос — что с коррупцией? Все так же плохо. Отсюда вытекает базовый вопрос как со стороны Запада, так и рядовых украинцев — способен ли Порошенко обеспечить реальный прогресс Украины? Очевидно, что нет", — сообщает Романенко.

За год до выборов Порошенко все более похож на Ющенко 2009, делает вывод эксперт.