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    Во время выступления Порошенко в Мюнхене в зале целовались зрители - Захарова

    (обновлено: )759140
    Представитель российского МИД Мария Захарова утверждает, что во время выступления президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в зале были замечены целующиеся слушатели.
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Фото facebook.com/voytsitska

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что на конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины Петр Порошенко показывал флаг Евросоюза "безлюдному залу", а также, что в зале нашлось место целующимся зрителям.

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    Ранее Петр Порошенко во время своего выступления сделал ряд громких заявлений, однако его выступление пришло послушать не очень много посетителей, сообщила народный депутат от фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая.

    Фото facebook.com/maria.zakharova.167
    Представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фото целующихся людей во время выступления Порошенко в Мюнхене

    "Ого. С выступлением Порошенко на Мюнхенской конференции всё обстоит ещё смешнее, чем я думала раньше. Там не только зал был полупустой, но и места, как оказалось, для поцелуев. Интересно, что же он ей шепчет под слова о "гибридной войне"? PS Фотография взята с сайта Президента Украины, если сейчас украинцам опять будут рассказывать про "кремлевские фейки", — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

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