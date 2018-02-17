Во время выступления Порошенко в Мюнхене в зале целовались зрители - Захарова

Фото facebook.com/voytsitska

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что на конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины Петр Порошенко показывал флаг Евросоюза "безлюдному залу", а также, что в зале нашлось место целующимся зрителям.

Читайте также: Украина и Мюнхенская конференция: без прорыва, но с простреленным флагом ЕС

Ранее Петр Порошенко во время своего выступления сделал ряд громких заявлений, однако его выступление пришло послушать не очень много посетителей, сообщила народный депутат от фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая.

Фото facebook.com/maria.zakharova.167 Представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фото целующихся людей во время выступления Порошенко в Мюнхене

"Ого. С выступлением Порошенко на Мюнхенской конференции всё обстоит ещё смешнее, чем я думала раньше. Там не только зал был полупустой, но и места, как оказалось, для поцелуев. Интересно, что же он ей шепчет под слова о "гибридной войне"? PS Фотография взята с сайта Президента Украины, если сейчас украинцам опять будут рассказывать про "кремлевские фейки", — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

Читайте также: Украина-Россия: упрямые факты против "большой сделки"