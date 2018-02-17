Украина-Россия: упрямые факты против "большой сделки"

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

В конце декабря 2017 года было опубликовано интервью управляющего директора банковского дома Rothschild Джованни Сальеветти, где он сказал, что "полное раскрытие огромного украинского экономического потенциала не будет полностью достижимым, если в конечном счете не нормализовать торговые отношения с Россией". Правда об этой фразе читатели узнали из соцсетей, ведь в финальную версию текста, опубликованную в одном из украинских СМИ, она не вошла.

Фактически Джованни Сальеветти озвучил то, что думают многие украинские политики и предприниматели, но опасаются говорить на публике. Среди всего спектра украинской политики с подобными предложениями осмеливаются выступать лишь отдельные представители отдельные представители парламентской оппозиции, представляющий промышленный капитал с бизнес-интересами в РФ, и всеукраинская организация "Украинский выбор – Право народа" Виктора Медведчука. Данные политики обращают внимание на неизбежность реализации печально известного политэкономического сценария под названием "аграрная сверхдержава" (т.е. превращения Украины в аграрно-сырьевой придаток стран развитого капитализма), если Украина не восстановит экономические отношения со странами СНГ в целом и с РФ в частности – прежде всего, в сфере машиностроения, способного генерировать высокую добавленную стоимость. Только по состоянию на середину 2016 года убытки Украины от "экономической агрессии России" оценивались Петром Порошенко в $15 млрд.

Однако факты и события последнего времени наталкивают на мысль, что в Москве признали невозможность нормализации украинско-российских отношений в обозримой перспективе и уже не рассматривают Украину как сколько-нибудь перспективное направление с экономической точки зрения. А факты и события таковы.

Во-первых, продолжается строительство и модернизация транспортной инфраструктуры в обход Украины: газопроводы, аммиакопровод, железнодорожные ветки и автомобильные шоссе, расширение портовой инфраструктуры Азовско-Черноморского и Балтийского бассейнов. Покамест под вопросом остается реализация проекта "Северный поток – 2", однако с течением времени правовых препятствий на пути строительства веток данного газопровода становится все меньше (к примеру, под конец прошлого года свои претензии сняли страны Балтии). Для сохранения статуса страны-транзитера Украине приходится рассчитывать разве что на рост потребления российского газа в Европе.

Во-вторых, РФ продолжает переманивать к себе украинских инженеров и ученых, которые ввиду упрощения структуры украинской экономики имеют крайне ограниченные возможности для профессионального роста и самореализации в Украине. Параллельно упрощаются правила получения российского гражданства для украинцев, а в российских ВУЗах увеличиваются квоты для украинских абитуриентов.

В-третьих, и это главное, российский бизнес постепенно уходит с украинского рынка. Здесь необходимо вспомнить о том, что именно РФ является крупнейшим внешним инвестором в украинскую экономику (в т.ч. учитывая инвестиции из офшорных юрисдикций), а немалая часть инвестиций представляли собой докапитализацию украинских коммерческих банков с российским государственным капиталом.

Данные же банки не скрывают свою стратегию по уходу с украинского рынка. И процесс, что называется, пошел: под конец прошлого года "VS Bank", "дочка" "Сбербанка России", перешел в собственность Сергея Тигипко. К тому же нужно учесть, что крупные банки с российским госкапиталом – "ВТБ Банк" и "Проминвестбанк" (входит в группу "Внешэкономбанка") – являются хронически убыточными и имеют громадное количество проблемных кредитов на своих балансах.

Притом клиентская база этих банков сокращается, поскольку они ориентировались преимущественно на кредитование предприятий реального сектора экономики, имеющих отношение к российским предпринимателям. Но только за один 2017 год российские бизнесмены (среди них – Дерипаска и Абрамович) избавились от множества активов на территории Украины, среди которых: заводы "Карпатнефтехим", "Днепрометиз", Николаевский глиноземный, "Южкокс", ГОК "Сухая Балка", сеть АЗС "ТНК Украина". Показательно, что если раньше, с 2014 года, россияне сбрасывали активы "по мелочи" – страховые компании, доли в украинских биржах, ветки нефтепродуктопроводов – то в 2017 распродавали крупные предприятия. Кроме того, нужно упомянуть, что представители российского капитала, согласно последним законодательным изменениям, не будут допущены к приватизационным процессам в Украине.

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Собственно, все вышеуказанное является еще одним ярким "доказательством" так называемой "большой сделки" по Украине между США и РФ, о которой продолжают вещать отдельные "эксперты". В рамках этой "концепции", напомним, США должны отдать влияние на Украину России взамен на ряд уступок со стороны последней. Но изложенные выше факты упрямо говорят о том, что едва ли Москва желает заполучить подобный "актив" (если на минуту допустить-таки существование "большой сделки").

"Патриотическая общественность" должна быть довольна – из сферы интересов России Украина стремительно уходит. С другой стороны, украинский бизнес по-прежнему заинтересован в присутствии на российском рынке, потому в условиях фактического свертывания двусторонних отношений особое значение будут приобретать лица, не связанные с государственным аппаратом, но способные ввиду налаженных личных связей находить точки соприкосновения между Киевом и Москвой. В последние годы с этой задачей успешно справляется Виктор Медведчук, являющийся для Киева последним мостиком в Кремль, что, в том числе, позволило разблокировать стоявший на многомесячной паузе процесс обмена пленными на Донбассе. Заметим, что даже по состоянию на сегодняшний день Медведчук занимает 7-ое место в рейтинге топ-100 наиболее влиятельных украинцев (по версии журнала "Корреспондент", сотрудники которого не замечены в любви к оппозиционному политику). Киеву еще не поздно прислушаться к конструктивным предложениям оппозиционных сил, ратующих за прагматизацию внешнеэкономического курса, но с течением времени окно возможностей будет закрыто.

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Представляется, что ключевым для российско-украинских отношений станет 2019 год, когда в Украине должны состояться плановые президентские и парламентские выборы, а также истечет срок действия газового контракта от 2009 года. Что будет дальше – будем посмотреть.