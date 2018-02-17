В Мюнхене Климкин и Волкер обсудили введение миротворцев в Донбасс

Фото Twitter Марьяны Бецы

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США Куртом Волкером в Мюнхене ситуацию в Донбассе и вопрос размещения миротворцев, сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Ранее сообщалось, что разработчики доклада, содержащего идею ввода в Донбасс 20 тысяч миротворцев ООН, намерены ознакомить с этим планом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

"Важная и позитивная встреча с Куртом Волкером на Мюнхенской конференции по безопасности об ухудшении ситуации в Донбассе, размещении миротворческий миссии", — написала Беца в субботу в своем аккаунте в Twitter.

Накануне в Мюнхене состоялась встреча глав МИД Украины и России Павла Климкина и Сергея Лаврова в Мюнхене. Переговоры продолжались 57 минут и стали второй встречей дипломатов за последние три месяца.

Уже известно, что Климкин и Лавров обсуждали освобождение пленных и миротворческую миссию в Донбассе, однако так и не достигли договоренностей.