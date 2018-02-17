наверх
17.02.201816:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Мюнхене Климкин и Волкер обсудили введение миротворцев в Донбасс

    Тема:

    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (36)

    (обновлено: )23803
    На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу со спецпредставителем США Куртом Волкером. Они обсуждали возможность введения миротворческой миссии в Донбасс.
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене
    Фото Twitter Марьяны Бецы

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США Куртом Волкером в Мюнхене ситуацию в Донбассе и вопрос размещения миротворцев, сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    twitter.com/STsegolko
    Мюнхенская конференция: роль Украины, влияние России

    Ранее сообщалось, что разработчики доклада, содержащего идею ввода в Донбасс 20 тысяч миротворцев ООН, намерены ознакомить с этим планом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

    "Важная и позитивная встреча с Куртом Волкером на Мюнхенской конференции по безопасности об ухудшении ситуации в Донбассе, размещении миротворческий миссии", — написала Беца в субботу в своем аккаунте в Twitter.

    Накануне в Мюнхене состоялась встреча глав МИД Украины и России Павла Климкина и Сергея Лаврова в Мюнхене. Переговоры продолжались 57 минут и стали второй встречей дипломатов за последние три месяца.

    Уже известно, что Климкин и Лавров обсуждали освобождение пленных и миротворческую миссию в Донбассе, однако так и не достигли договоренностей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча Петра Порошенко и Йенса Столтенберга в Мюнхене
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Президент Польши Анджей Дуда
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Вита Семеренко. Архивное фото
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?