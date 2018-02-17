Украина и Мюнхенская конференция: без прорыва, но с простреленным флагом ЕС

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В столице германской федеральной земли Бавария проходит Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие более 500 политиков и общественных деятелей со всего мира. Целый десант представлен и от Украины – от главы государства Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина до плеяды народных избранников – Мустафы Найема, Светланы Залищук, Юлии Тимошенко (которую с Григорием Немырей засняли за разговором с послом РФ в Германии), Натальи Королевской и мэра Киева Виталия Кличко, а также других политиков. В Мюнхен прибыл и депортированный из Украины бывший глава Грузии и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили, который также находится на форуме, где обсуждают украинский вопрос, в частности, миротворцев в Донбассе. Подробнее – в обзоре РИА Новости Украина.

Порошенко и пустой зал

Порошенко выступил с речью на панельной дискуссии накануне вечером. Выступление было недолгим – около 15 минут, а основные тезисы свелись, как обычно, к России. В частности, президент заявил, что "начавшаяся Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну". Он высказался против проведения в Крыму выборов российского президента и восстановления полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. "Северный поток — 2" президент назвал "политической и энергетической экспансией" Москвы и проектом, который "не имеет ничего общего с экономическими интересами". Также он обвинил Россию в попытках "разрушить демократии" и заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо".

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Наряду с этим не обошлось без сюрпризов. В ходе выступления Порошенко достал простреленный флаг Евросоюза якобы из Авдеевки, сказав, что "мои солдаты" спасли его из-под обстрелов как символ того, что граница Европы проходит на Востоке Украины. Напомним, что три года назад в Мюнхене Порошенко предоставил мировым лидерам "доказательства" присутствия российских военных в Донбассе – привезенные с собой "паспорта и военные билеты российских солдат, российских офицеров", которые, по его словам, приезжают в Украину.

Жест Порошенко с флагом никакой реакции не вызвал – зал при выступлении президента был практически пуст.

Фото facebook.com/voytsitska Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции

Поэтому и панельная дискуссия не удалась – некому было дискутировать. Вместе с тем речь гаранта вызвала шквал критики в украинском сегменте Facebook. Люди ехидничали, почему президент не удосужился привезти с собой в качестве поддержки "порохоботов".

Принтскрин со страницы Facebook

А также отмечали, что Порошенко, выступая перед членами украинской делегации в зале, мог говорить и на украинском, а не по-английски.

Принтскрин со страницы Facebook

Но есть и другая точка зрения. Политолог Андрей Дуда в эфире ГС отметил, что Порошенко на конференции по безопасности показал себя как глава государства, который инициирует повестку дня, а не реагирует на ситуацию.

В субботу у Порошенко в Мюнхене также состоялся ряд встреч. С главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом, где он отметил важность продолжения санкций против России, с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в ходе встречи обсуждались перспективы ввода миротворцев в Донбасс. Переговорил он и с премьером Британии Терезой Мэй, однако о чем, не сообщил

Вопросы Донбасса

Тему Донбасса в Мюнхене обсуждает не только Порошенко. Глава МИД Украины Павел Климкин накануне провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча длилась почти час, но по миротворцам в Донбассе договориться не смогли.

"Я так понимаю, что мы должны продолжать дискуссию. Пока мы ни о чем не договорились. Российская точка зрения иная. Будем работать дальше", — сообщил Климкин, добавив, что министры обсудили вопросы СЦКК и каким образом центр может возобновить работу после того, как россияне вышли из его состава.

Наряду с этим стало известно, что анонсированная встреча глав МИД стран «нормандской четверки» по Донбассу в рамках форума не состоится. В МИД ФРГ уточнили невозможность проведения министерской встречи в "нормандском формате" "исключительно по причинам плотного графика" участников. Формальной причиной для отмены стало изменение планов министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. Он накануне прервал участие в Мюнхенской конференции и улетел в Берлин встречать журналиста издания Die Welt Дениза Юселя, который год находился в турецкой тюрьме и был освобожден в пятницу.

Тема миротворцев обсуждалась Климкиным также со спецпредставителем США Куртом Волкером и Лавровым с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы не обсуждали, конкретно какие страны могли бы стать членами миссии миротворцев ООН в Донбассе. Я считаю, что миротворцы ООН должны не только обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ, но присутствовать на всей территории, в том числе на российско-украинской границе", — сказал Столтенберг журналистам.

Напомним, что в рамках Мюнхенской конференции ожидается презентация отчета бывшего генсека НАТО и нынешнего советника украинского президента Андерса Фог Расмуссена по миротворцам в Донбассе. По его мнению, мандат миссии ООН должен включать 20-тысячный контингент из стран не членов НАТО, плюс 4 тыс полицейских.

Без ответа по Украине

В рамках форума также поднимались и другие вопросы, связанные с Украиной. На организованном немецким бизнесом завтраке министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что Германия может предложить инвестиции для Донбасса при условии установления перемирия и отвода тяжелого вооружения. Также он отметил, что Берлин хочет гарантировать транзит российского газа через Украину.

"Мы хотим гарантировать транзит газа по трубопроводу через Украину", — сказал Габриэль.

Однако не все зарубежные политики соглашаются отвечать на вопросы по Украине, в частности, о реальных результатах проводимых Киевом реформ. Как сообщила "Европейская правда", глава МИД Дании Андерс Самуэльсен несколько раз подряд отказался отвечать на вопрос о том, движется ли Украина в направлении Запада при президентстве Порошенко. Так, модератор украинского ланча Стивен Сакур спросил министра о том, действительно ли президент Порошенко совершает проевропейские реформы.

"Сейчас ситуация очень непростая, ведь приближаются выборы", — ответил министр.

Сакур несколько раз переспросил его, уточнив, что речь идет не о темпе реформ, а о направлении движения страны. После очередного вопроса глава МИД Дании сказал: "Вы же понимаете, я не буду отвечать!". Министр объяснил, что не хочет говорить о вопросах, которые похожи на дискуссии о "наполовину пустом или наполовину полном стакане". В конце концов, после реакции зала, политик отметил, что в случае такой дискуссии он склоняется к мысли о "наполовину полном стакане".

Издание отмечает, что такая реакция министра может быть связана с его запланированным визитом в Киев, фон для которого он не захотел портить своим ответом на неудобный вопрос.

По данным материалов открытых источников интернет