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    Порошенко привез в Мюнхен флаг ЕС, "спасенный солдатами" из Авдеевки

    Тема:

    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (25)

    (обновлено: )589113
    Глава государства Петр Порошенко достал флаг Евросоюза из Авдеевки, пояснив, что "мои солдаты" спасли его из-под обстрелов.
    Порошенко показал привезенный его солдатами из Авдеевки флаг Евросоюза
    Скриншот со страницы Петра Порошенко в Facebook

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Российский флаг не должен реять нигде в мире, а Донбасс является форпостом Европы, о чем символизирует флаг ЕС, привезенный украинскими военными из Авдеевки. Об этом президент Порошенко сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции.

    Выступление Петра Порошенко на Мюнхенской конференции. Видео
    Петр Порошенко/Facebook
    Выступление Порошенко на Мюнхенской конференции. Полная версия

    "Российский флаг не должен реять нигде", — заявил Порошенко, говоря об Олимпиаде-2018, на которой россиянам запретили носить национальную символику.

    Также во время выступления Порошенко достал флаг Евросоюза из Авдеевки, сказав, что "мои солдаты" спасли его из-под обстрелов как символ того, что граница Европы проходит на Востоке Украины.

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    Ранее "на полях" Мюнхенской конференции состоялась встреча глав МИД Украины и РФ Павла Климкина и Сергея Лаврова. Переговоры длились 57 минут.

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    Порошенко показал привезенный его солдатами из Авдеевки флаг Евросоюза
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