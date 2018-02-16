Порошенко привез в Мюнхен флаг ЕС, "спасенный солдатами" из Авдеевки

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Российский флаг не должен реять нигде в мире, а Донбасс является форпостом Европы, о чем символизирует флаг ЕС, привезенный украинскими военными из Авдеевки. Об этом президент Порошенко сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции.

"Российский флаг не должен реять нигде", — заявил Порошенко, говоря об Олимпиаде-2018, на которой россиянам запретили носить национальную символику.

Также во время выступления Порошенко достал флаг Евросоюза из Авдеевки, сказав, что "мои солдаты" спасли его из-под обстрелов как символ того, что граница Европы проходит на Востоке Украины.

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Ранее "на полях" Мюнхенской конференции состоялась встреча глав МИД Украины и РФ Павла Климкина и Сергея Лаврова. Переговоры длились 57 минут.