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    Обнародованы подробности мюнхенских переговоров Климкина и Лаврова

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (21)

    (обновлено: )109901
    По словам Павла Климкина, он обсудил с Сергеем Лавровым вопрос Совместного центра по контролю и координации, а также тему миротворческой операции в Донбассе.
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    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым освобождение пленных и миротворческую миссию в Донбассе, однако стороны не достигли договоренностей.

    "Мы обсудили вопрос Совместного центра по контролю и координации, возможности, как он может возобновить работу, поскольку российских представителей там нет… Второй важной темой после освобождения заложников была тема миротворческой операции… Пока мы не договорились ни о чем. Российская точка зрения другая. Будем работать дальше", — заявил Климкин в пятницу в ходе общения с журналистами.

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    В свою очередь в МИД РФ сообщили, что Лавров обсудил с Климкиным "на полях" Мюнхенской конференции вопросы выполнения минских соглашений и роль ООН в Украине.

    "Состоялась краткая рабочая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Был затронут ряд аспектов, касающихся внутриукраинского урегулирования и реализации положений "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений"…, а также роли ООН на Украине", — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

    Ранее в пятницу Климкин сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) согласовывают новое время проведения встречи в "нормандском формате" по Донбассу в Мюнхене.

    Встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина в Мюнхене продолжалась 57 минут.

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