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    Фото дня. Порошенко предупредил в Мюнхене о "мировой гибридной войне"

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (24)

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    Президент Петр Порошенко считает, что Донбасс может стать успешным примером мирного урегулирования жестокого конфликта. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    twitter.com/STsegolko

    "Сегодня на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности мы анализируем происхождения и последствия тех вызовов, которые стоят перед нами. И ищем возможные ответы на них", — заявил глава государства в Мюнхене.

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    Президент Украины также добавил, что "начавшаяся Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну".

    При этом глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев заявил, что Петр Порошенко, в отличие от других глав государств, которые принимают участие в Мюнхенской конференции, не получил возможности представить в ходе данного мероприятия развернутую речь.

    "Господину Порошенко не нашлось другого места на трибуне Мюнхенской конференции, кроме этого 15-минутного комментария по чужому для него вопросу", — сказал он в эфире одного из российских телеканалов.

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    Ранее "на полях" Мюнхенской конференции состоялась встреча глав МИД Украины и РФ Павла Климкина и Сергея Лаврова. Переговоры длились 57 минут.

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