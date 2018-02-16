Фото дня. Порошенко предупредил в Мюнхене о "мировой гибридной войне"

"Сегодня на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности мы анализируем происхождения и последствия тех вызовов, которые стоят перед нами. И ищем возможные ответы на них", — заявил глава государства в Мюнхене.

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Президент Украины также добавил, что "начавшаяся Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну".

При этом глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев заявил, что Петр Порошенко, в отличие от других глав государств, которые принимают участие в Мюнхенской конференции, не получил возможности представить в ходе данного мероприятия развернутую речь.

"Господину Порошенко не нашлось другого места на трибуне Мюнхенской конференции, кроме этого 15-минутного комментария по чужому для него вопросу", — сказал он в эфире одного из российских телеканалов.

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Ранее "на полях" Мюнхенской конференции состоялась встреча глав МИД Украины и РФ Павла Климкина и Сергея Лаврова. Переговоры длились 57 минут.