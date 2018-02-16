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    Порошенко прибыл в Мюнхен на конференцию по безопасности

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (21)

    (обновлено: )11602
    В рамках визита Петр Порошенко проведет двусторонние встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США, руководством государств-членов и институтов Евросоюза.
    Президентский самолет Петра Порошенко прибыл в Мюнхен
    @melnykandrij

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Мюнхен, где примет участие в международной конференции по вопросам безопасности, сообщил в пятницу украинский посол в Германии Андрей Мельник.

    "Мюнхен торжественно встречает президента Порошенко: это 11-й визит главы государства в Германию за последние три года. И неудивительно: ведь Берлин — ключевой партнер Украины на международной арене. Впереди — участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и важные двусторонние встречи", — написал Мельник в Twitter.

    Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщила, что в рамках визита Порошенко проведет двусторонние встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США, руководством государств-членов и институтов Евросоюза.

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