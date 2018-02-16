Порошенко прибыл в Мюнхен на конференцию по безопасности

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Мюнхен, где примет участие в международной конференции по вопросам безопасности, сообщил в пятницу украинский посол в Германии Андрей Мельник.

"Мюнхен торжественно встречает президента Порошенко: это 11-й визит главы государства в Германию за последние три года. И неудивительно: ведь Берлин — ключевой партнер Украины на международной арене. Впереди — участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и важные двусторонние встречи", — написал Мельник в Twitter.

Мюнхен урочисто зустрічає Президента @poroshenko: це 11-й візит Глави Держави до Німеччини за останні три роки. І не дивно: адже Берлін — ключовий партнер 🇺🇦на міжнародній арені. Попереду — участь у Мюнхенській безпековій конференції & важливі двосторонні зустрічі. З Богом! pic.twitter.com/3khtZCnR4V — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 16 февраля 2018 г.

Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщила, что в рамках визита Порошенко проведет двусторонние встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США, руководством государств-членов и институтов Евросоюза.

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