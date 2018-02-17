Порошенко в Мюнхене встретился с главой Пентагона США

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом.

"Как всегда сильная и очень позитивная встреча с министром обороны США Джеймсом Мэттисом", — написал пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в сети микроблогов Twitter.

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 февраля 2018 г.

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Ранее пресс-служба главы украинского государства заявляла, что в рамках визита Порошенко проведет двусторонние встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США, руководством государств-членов и институтов Евросоюза.

С 16 по 18 февраля проходит 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме в этом году принимают участие более 500 гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и министров обороны.