наверх
17.02.201812:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко в Мюнхене встретился с главой Пентагона США

    Тема:

    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (34)

    (обновлено: )15502
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом, где отметил важность продолжения санкций против России.
    Порошенко и Мэттис
    @STsegolko

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом.

    "Как всегда сильная и очень позитивная встреча с министром обороны США Джеймсом Мэттисом", — написал пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в сети микроблогов Twitter.

    Ранее пресс-служба главы украинского государства заявляла, что в рамках визита Порошенко проведет двусторонние встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США, руководством государств-членов и институтов Евросоюза.

    С 16 по 18 февраля проходит 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме в этом году принимают участие более 500 гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и министров обороны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Руслан Бортник
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Призеры мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх (слева направо): Сома Уно (Япония) - серебряная медаль, Юдзуру Ханю (Япония) - золотая медаль, Хавьер Фернандес (Испания) - бронзовая медаль.
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?