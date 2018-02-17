Эксперт: досрочные выборы "убьют" и без того слабый рейтинг Порошенко

"В ближайшие месяц-два мы будем понимать, реален ли сценарий досрочных выборов. Я не особо верю в досрочные выборы, потому что это убьет и без того слабый рейтинг президента. Я не особо верю, что в случае досрочных выборов БПП сможет набрать серьезный вариант, который позволит консолидировать власть в руках действующей коалиции", – озвучил свое мнение Дмитрий Разумков.

Важно, что в сегодняшних условиях в случае досрочных выборов хорошие результаты покажет оппозиция.

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Напомним, президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что "начавшаяся Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну".