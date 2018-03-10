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По словам политолога, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, если СМИ получили лицензию, а их деятельность соответствует нормативной базе, которая работает в государстве, то они не могут быть "ватными", "укропными" или какими-то другими.