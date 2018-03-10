Доклад Минфина США Конгрессу и новые санкционные списки в отношении РФ, завершение партийного бума, и с чем это может быть связано, проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.
По словам политолога, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, если СМИ получили лицензию, а их деятельность соответствует нормативной базе, которая работает в государстве, то они не могут быть "ватными", "укропными" или какими-то другими.
По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, своим заявлением по Минским соглашениям глава МВД Арсен Аваков перетянул на себя полномочия не только двух министерств, но даже президента.
По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, ни Генеральная прокуратура, ни МВД, ни СБУ не могут декларировать каких-то ключевых движений в сторону разрешения уголовного дела по тому, что происходило на Майдане.
По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, удивительно, что Вакарчук вообще попал в социологические опросы, это наталкивает на мысль, что его появление там кому-то очень нужно.
По словам политэксперта, директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, главная задача спецпредставителя Государственного департамента США Курта Волкера была – обсудить ситуацию на востоке Украины.
Политэксперт, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков назвал возвращение бывшего главы Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива добровольно-принудительным.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам политолога, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, если СМИ получили лицензию, а их деятельность соответствует нормативной базе, которая работает в государстве, то они не могут быть "ватными", "укропными" или какими-то другими.
По словам политолога, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, если СМИ получили лицензию, а их деятельность соответствует нормативной базе, которая работает в государстве, то они не могут быть "ватными", "укропными" или какими-то другими.
По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, ни Генеральная прокуратура, ни МВД, ни СБУ не могут декларировать каких-то ключевых движений в сторону разрешения уголовного дела по тому, что происходило на Майдане.
По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, удивительно, что Вакарчук вообще попал в социологические опросы, это наталкивает на мысль, что его появление там кому-то очень нужно.
По словам политэксперта, директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, главная задача спецпредставителя Государственного департамента США Курта Волкера была – обсудить ситуацию на востоке Украины.
Политэксперт, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков назвал возвращение бывшего главы Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива добровольно-принудительным.
По словам политолога, директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, если Украина признает Россию страной-агрессором, не совсем корректно будет осуществлять любые финансово-экономические операции с фактически государством-врагом.