наверх
10.03.201805:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Дмитрий Разумков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 106
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Разумков: закон о Донбассе принципиально ничего не меняет
    18:02 21.02.2018
    283Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Законом о реинтеграции Донбасса чиновники взяли на себя ответственность за происходящее на Востоке, а механизмов узурпации власти у них и без того хватало, считает эксперт.
    Эксперт: досрочные выборы убьют и без того слабый рейтинг Порошенко
    Эксперт: досрочные выборы "убьют" и без того слабый рейтинг Порошенко 
    08:37 17.02.2018
    1393Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков прокомментировал возможные досрочные выборы в Украине.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Разумков: для Саакашвили цель №1 – вернуться в Украину
    08:55 15.02.2018
    458Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Дмитрий Разумков отмечает, что шансы Михаила Саакашвили на продолжение карьеры политика в странах ЕС стремятся к нулю, а в Грузии его вообще ждет тюрьма.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    БПП и НФ. Разумков: это все игра ради игры
    12:54 12.02.2018
    247
    Эксперт Дмитрий Разумков уверен, что коалиционные фракции не договорятся об объединении, а в ходе переговоров каждый будет тянуть одеяло на себя.
    Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание Совбеза РФ
    "Кремлевский список": реакция в Украине
    19:55 31.01.2018
    1720США - Россия: санкции преткновения
    Доклад Минфина США Конгрессу и новые санкционные списки в отношении РФ, завершение партийного бума, и с чем это может быть связано, проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.
    Дина Пимахова. Архивное фото
    Чем вызваны обыски у Пимаховой. Мнение эксперта
    18:13 25.01.2018
    472
    Дело Пимаховой ударит не только по репутации НАБУ, но и по имиджу всего антикоррупционного движения в Украине, считает эксперт.
    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков комментирует закон о реинтеграции Донбасса
    Разумков: закон о реинтеграции Донбасса к миру не приблизит 
    10:39 21.01.2018
    774Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса. По его словам, кроме названия закон не несет реального урегулирования.
    Разумков о подорожании бензина на фоне падения гривны. Видео
    Эксперт о подорожании бензина на фоне падения гривны 
    23:20 19.01.2018
    434
    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков считает, что цены на бензин в стране будут расти и дальше. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Каждый день какое-то событие. Первые политические итоги года
    17:56 22.12.2017
    368Украина 2018: новые испытания
    В 2018 году стоит ожидать полномасштабную подготовку к выборам, но украинцам пора научиться отвечать за свои действия и перестать голосовать за голубых слоников на розовых облаках, подчеркнул эксперт.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Реакция Запада на Луценко может быть достаточно негативная — Разумков
    11:54 14.12.2017
    623Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Эксперт отметил, что дело Саакашвили может поставить крест на карьере Луценко, если доказательная база будет недостаточна для суда.
    Разумков о свободе слова и законности ватных СМИ в Украине. Видео
    Эксперт: "ватность" СМИ определяет зритель, но никак не прокуроры 
    01:40 10.12.2017
    156Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам политолога, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, если СМИ получили лицензию, а их деятельность соответствует нормативной базе, которая работает в государстве, то они не могут быть "ватными", "укропными" или какими-то другими.
    Разумков о роли Запада в урегулировании конфликта между НАБУ и ГПУ
    Эксперт о конфликте НАБУ и ГПУ. Пришло время конкретных обвинений 
    11:58 09.12.2017
    658
    Политолог, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков считает, что деятельность антикоррупционных органов далека от идеала.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Разумков: сценарий дела Саакашвили плох даже для Мексики
    14:55 07.12.2017
    911Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам директора Украинской политконсалтинговой группы, ситуация с "недозадержанием" Саакашвили показала, что в Украине во всем применяются двойные стандарты.
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
    Политэксперт: Аваков понемногу расширяет свои полномочия
    09:15 30.11.2017
    885
    По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, своим заявлением по Минским соглашениям глава МВД Арсен Аваков перетянул на себя полномочия не только двух министерств, но даже президента.
    Разумков: вынести приговоры по делу Майдана уже практически невозможно. Видео
    Вынести приговоры по "делу Майдана" уже практически невозможно - эксперт 
    23:39 26.11.2017
    482Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, ни Генеральная прокуратура, ни МВД, ни СБУ не могут декларировать каких-то ключевых движений в сторону разрешения уголовного дела по тому, что происходило на Майдане.
    Европа устает от Украины. Эксперт о саммите Восточного партнерства. Видео
    Европа устает от Украины. Эксперт о саммите Восточного партнерства 
    14:59 26.11.2017
    2866Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Важной темой недели стал пятый саммит Восточного партнерства. Перед его началом, отметил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков, было много негативных месседжей из Украины.
    Разумков о шансах Вакарчука победить на президентских выборах. Видео
    Вакарчук тестирует общество на смену политических элит - эксперт 
    03:34 26.11.2017
    580Политикум: ты мне кум или не кум?
    По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, удивительно, что Вакарчук вообще попал в социологические опросы, это наталкивает на мысль, что его появление там кому-то очень нужно.
    Зачем Волкер приезжал в Украину — мнение Разумкова. Видео
    Эксперт о главных итогах визита Волкера в Украину 
    02:32 06.11.2017
    778Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам политэксперта, директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, главная задача спецпредставителя Государственного департамента США Курта Волкера была – обсудить ситуацию на востоке Украины.
    Разумков: Каськив откупится малой кровью и покинет Украину. Видео
    Эксперт: через какое-то время Каськив покинет Украину 
    05:30 05.11.2017
    319Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Политэксперт, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков назвал возвращение бывшего главы Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива добровольно-принудительным.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Разумков: покушение на Мосийчука – точно не самозаказ
    10:35 27.10.2017
    810Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил, что если бы целью заказчиков было только убийство Мосийчука, это сделали бы другим способом.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Эксперт: досрочные выборы убьют и без того слабый рейтинг Порошенко
    Эксперт: досрочные выборы "убьют" и без того слабый рейтинг Порошенко 
    08:37 17.02.2018
    1393
    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков прокомментировал возможные досрочные выборы в Украине.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Разумков: для Саакашвили цель №1 – вернуться в Украину
    08:55 15.02.2018
    458
    Дмитрий Разумков отмечает, что шансы Михаила Саакашвили на продолжение карьеры политика в странах ЕС стремятся к нулю, а в Грузии его вообще ждет тюрьма.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Разумков: закон о Донбассе принципиально ничего не меняет
    18:02 21.02.2018
    283
    Законом о реинтеграции Донбасса чиновники взяли на себя ответственность за происходящее на Востоке, а механизмов узурпации власти у них и без того хватало, считает эксперт.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    БПП и НФ. Разумков: это все игра ради игры
    12:54 12.02.2018
    247
    Эксперт Дмитрий Разумков уверен, что коалиционные фракции не договорятся об объединении, а в ходе переговоров каждый будет тянуть одеяло на себя.
    Все теги

    Персоны