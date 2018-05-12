Разумков: политики продолжают раскалывать общество

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В поселке Козин Киевской области возле дома народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина произошли столкновения между правоохранителями, которые охраняли имение Левочкина и представителями "Национального корпуса", которые прибыли в дом депутата с требованием изменить редакционную политику подконтрольного ему телеканала "Интер".

Еще накануне радикальные организации, среди которых были и члены "Нацкорпуса", пикетировали в Киеве телеканал "Интер". Пикетчики требовали, чтобы с концерта к 9 мая, были удалены пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта. Видеофрагменты концерта попали в соцсети через несколько дней после эфира. Наконец, в админздание телеканала "Интер" бросили "коктейль Молотова", а само здание активисты разрисовали надписями. В общем, полиция отчиталась об отсутствии грубых нарушений при праздновании в Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В то же время правоохранители сообщили о 28 задержанных, в основном из-за использования запрещенной коммунистической символики и сопротивлении стражам порядка. Всего, по данным МВД, в Украине 9 мая прошли более 1,5 тысячи праздничных мероприятий, в которых приняли участие около полумиллиона человек. Так, в Киеве традиционно состоялось шествие "Бессмертного полка", но, по информации полиции, в шествии приняло участие гораздо меньше участников, по сравнению с прошлым годом. Также отмечается, что в столице правоохранители задержали и составили протоколы на 10 человек за использование и изготовление запрещенной символики, в частности георгиевской ленты. Без столкновений с полицейскими не обошлось.

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Кроме Киева активисты дрались с полицейскими в Днепре, Житомире и Мелитополе. Однако эти столкновения были менее масштабными, чем в прошлом году на 9 мая, когда массовые столкновения между сторонниками, противниками коммунистического режима и полицейскими были зафиксированы в девяти городах Украины, тогда же сообщалось о десятках задержанных и пострадавших.

facebook.com/politicalpartynationalcorps Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией

Снизился ли градус общественного напряжения во время празднования 9 мая, рассказал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции Голос Столицы.

В прошлом году в девяти городах страны произошли масштабные столкновения между сторонниками "Бессмертного полка" и проукраинскими активистами. Крупнейшие столкновения со многими пострадавшими были в Днепре. В этом году полиция констатирует более или менее спокойную ситуацию 9 мая. О чем свидетельствует такая тенденция?

— Я думаю, что, во-первых, стоит поблагодарить правоохранительные органы. В данной конкретной ситуации они показали хорошую достаточно эффективность. Притом это относится не только к МВД, Нацполиции, это и СБУ, которые предпринимали превентивные меры для того, чтобы не было провокаций. К счастью, не было никаких терактов, к счастью, у нас нет пострадавших, что мы наблюдали в прошлом году. И во многом это заслуга правоохранителей. С другой стороны, я бы не говорил, что снизился градус напряжения между группами населения, которые по разному оценивают 9 мая. Кто-то считает это праздником, большим праздником, который идет на протяжении многих лет, и на мой взгляд, он заслуживает быть красным днем календаря — это сугубо мое личное мнение. С другой стороны, есть люди, которые считают иначе и видят больше это как поминальный день, и уходят в формат 8 мая — то, что больше воспринимается в ЕС. Я думаю, что в сегодняшних условиях, сегодняшних реалиях, возможно было бы сохранить и тот, и тот день, как важный для украинского народа. И как минимум на переходной период не трогать 9 мая, потому что это вызывает у достаточно крупной части населения негатив, и, к сожалению, полномасштабно используется российской пропагандой.

Если будет два таких дня, по вашему мнению, будет меньше поводов для провокаций?

— У нас сегодня и так уже два дня. Понимаете, есть группы, которые найдут повод для того, чтобы организовать провокацию, невзирая на то, хороший это праздник, плохой это праздник, связанный с коммунистическим прошлым, или с промежутком времени, когда Украина уже стала независимой. И мы это с вами наблюдаем. Есть люди, которые под это заточены, и есть политические силы, которые это часто используют. Хотя, на мой взгляд, такие памятные даты в истории должны быть вне политики. Причем это относится и к 9 мая, и к религиозным праздникам. Скажем так, тут должно быть ее как можно меньше. У каждого может быть свое восприятие этих событий, этих праздников, этих поминальных дней, печальных дней, но придавать этому какой-то окрас, связанный с приверженцами той или иной идеологии, или политической силы, я думаю, что это неправильно, некорректно, история все-таки осудит.

Как деполитизировать такие дни? Помним, как один мэр просто запретил чиновникам первого сентября приходить на школьные линейки с подарками.

— Это же вопрос, к сожалению, не чиновников, а политиков. А политикам вы запретить не сможете, особенно если это касается наших народных депутатов, которые имеют право ходить туда, куда они хотят, и туда, куда им нужно, и туда, куда им не нужно, да простят они меня. Поэтому здесь больше вопрос внутренней ответственности, внутреннего понимания сегодняшней ситуации, и глубокого понимания того, что в государстве идет война, и любые попытки заработать дивиденды на тех или иных исторических событиях приводят к расколу в обществе. А в государстве, в котором сегодня фактически происходит война, это очень нехорошая тенденция, это подрыв внутренних основ, базиса и, к сожалению, ни я, ни вы повлиять на этот процесс не можем. Это политическая ответственность за свои действия. А мы уже не раз с вами обсуждали, что, к сожалению, большая часть наших с вами политиков, являются политиками, но пока не научились быть государственными деятелями.

Какие политсилы придают этому расколу большей силы?

— Я думаю, что практически все политические силы в той или иной степени используют как 9 мая, так и другие праздники. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. В основном это или крайне правые политические силы, или остатки левых политических сил.

glavcom.ua Задержанные на акции " Бессмертный полк" в Киеве

Говорите с названиями.

— Мне тяжело говорить везде по названиям, потому что во многих территориях принимали участие организации, которые говорят, допустим, мы ветераны АТО. Мы не можем проверить до конца, соответствует ли это действительности, или нет. А если мы говорим про Киев, то это ситуация с "Интером" с одной стороны, это представитель так называемой бывшей "Партии регионов", сегодня нардеп от "Оппоблока", а с другой стороны это представители "Национального корпуса", которые все-таки нарушают закон. Я понимаю негативную реакцию, которую вызывают действия "Интера", но для этого у нас есть правоохранительные органы и суд, которые должны четко определять: если есть нарушение, то как в любом правовом государстве и канал, и любая другая юридическая структура должна нести ответственность.

9 мая многие связали с георгиевскими лентами, футболками СССР, коммунистической символикой. Как это расценивать?

— Есть действительно много ответов на этот вопрос, единого нет. С одной стороны, были люди, которые целенаправленно шли, надевая запрещенную символику, потому что они хотели спровоцировать, и это было видно. Были люди, которые не понимали, почему, особенно если мы берем старшее поколение, которые, использовали эту символику, цвета, на протяжении всей своей жизни, ситуация, когда дедушку 80 или 83 лет во Львове задержали за футболку с надписью "СССР". Я понимаю, что это запрещенная символика. Но тем не менее, донести до старшего поколения, которое прожило на протяжении 60, 50, 70 лет в этом государстве, что это нельзя, достаточно тяжело и будем надеяться, что правоохранители не будут их преследовать в рамках уголовного законодательства.

А с другой стороны, и законы надо принимать на этом поле аккуратно, понимая, что за этим может стоять. Вот мы говорим: запрещенная символика. Да, действительно, сегодня сепаратисты используют часть символики, которая осталась от СССР, и придали ей такой негативный характер. Но с другой стороны, похожая, или почти идентичная символика использовалась на наградных медалях ветеранов, участников боевых действий. Такую символику мы с вами можем найти на кладбищах, на могилах павшим в боях в Великой Отечественной и Второй Мировой войне, понимаете? Поэтому здесь нужно более аккуратно и более сбалансировано подходить к этому вопросу. Потому что даже в Институте национальной памяти, когда-то у меня была дискуссия с коллегами, мне не смогли ответить, что делать, например, с памятниками на кладбище, когда изображены те или иные военачальники со звездами. Звезда является атрибутом СССР. Спиливать ее? Но это кощунство, издевательство над памятниками. Оставлять? Это тоже нарушение закона.

Вести Активисты бросили в админздание телеканала "Интер" "коктейль Молотова"

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