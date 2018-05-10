наверх
10.05.201817:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    У дома Левочкина разбили голову журналисту - СМИ

    Тема:

    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы (56)

    (обновлено: )38240
    Националисты приехали в Конча-Заспу, где, как они считают, расположен дом депутата Верховной Рады Сергея Левочкина — совладельца телеканала "Интер", и устроили потасовку с бойцами Нацгвардии, в ходе которой пострадал журналист.
    Пострадавший под домом Левочкина журналист
    facebook.com/roman.i.petushkov

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Сотрудник Национальной гвардии в четверг разбил голову журналисту дубинкой возле дома депутата Верховной Рады Сергея Левочкина в Киеве, куда прибыли с протестом националисты, пишет LB.ua.

    "Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" во время визита к особняку народного депутата Сергея Левочкина в Козине снесли заграждение, которое закрывало проход к реке Козинка. (…) Произошла стычка с милиционерами, в которой пострадал журналист издания "Газета по-украински", — говорится в сообщении.

    lb.ua
    Столкновения под домом Левочкина

    В настоящее время, по данным издания, часть людей смогла попасть к воде, остальные расписывают стены строящегося дома националистическими лозунгами и обклеивают наклейками.

    Ранее сообщалось, что радикалы приехали в Конча-Заспу, исторический район на юго-востоке Киева, где, как они считают, расположен дом депутата Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина — совладельца телеканала "Интер", и устроили потасовку с бойцами Нацгвардии.

    Смотрите также: "Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал 

    Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Служба безопасности Украины
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Нацкорпус пикетирует телеканал "Интер"
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Больница, где находятся отравившиеся в Черкассах дети
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Украинский исполнитель Melovin на Евровидении в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина