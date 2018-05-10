У дома Левочкина разбили голову журналисту - СМИ

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Сотрудник Национальной гвардии в четверг разбил голову журналисту дубинкой возле дома депутата Верховной Рады Сергея Левочкина в Киеве, куда прибыли с протестом националисты, пишет LB.ua.

"Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" во время визита к особняку народного депутата Сергея Левочкина в Козине снесли заграждение, которое закрывало проход к реке Козинка. (…) Произошла стычка с милиционерами, в которой пострадал журналист издания "Газета по-украински", — говорится в сообщении.

lb.ua Столкновения под домом Левочкина

В настоящее время, по данным издания, часть людей смогла попасть к воде, остальные расписывают стены строящегося дома националистическими лозунгами и обклеивают наклейками.

Ранее сообщалось, что радикалы приехали в Конча-Заспу, исторический район на юго-востоке Киева, где, как они считают, расположен дом депутата Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина — совладельца телеканала "Интер", и устроили потасовку с бойцами Нацгвардии.

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Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира.