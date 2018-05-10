наверх
10.05.201816:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети о блокаде "Интера": главный враг власти - историческая память народа?

    Тема:

    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы (53)

    (обновлено: )849151
    В этом году 9 мая в Киеве стало поистине "горячим" днем – страсти накалились не только в местах проведения мероприятий ко Дню Победы, но и у стен телеканала "Интер". За что канал подвергся очередной осаде и порции "коктейля Молотова"?
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    "Блокадный" телеканал "Интер" выстоял и все же  выпустил в эфир тот самый  скандальный концерт. Хотя уже  с самого утра 9 мая представители "Национального корпуса" затеяли у стен канала акцию в связи высказываниями ведущих праздничного концерта ко Дню Победы. Под занавес митинга радикалы даже бросили "коктейль Молотова", в результате чего произошло возгорание на ступеньках перед входом в "Интер".

    Активисты пообещали продолжить свою акцию, но уже под домом нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, которого связывают с деятельностью этого телеканала. К тому же "Нацкорпус" потребовал от Нацсовета по телевидению и радиовещанию лишить "Интер" лицензии – "из-за системной антиукраинской редакционной политики". Да и в украинском сегменте соцсетей Интер-скандал спровоцировал немалую шумиху:  

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Нацкорпус пикетирует телеканал "Интер"
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Больница, где находятся отравившиеся в Черкассах дети
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Украинский исполнитель Melovin на Евровидении в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина