Соцсети о блокаде "Интера": главный враг власти - историческая память народа?

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Блокадный" телеканал "Интер" выстоял и все же выпустил в эфир тот самый скандальный концерт. Хотя уже с самого утра 9 мая представители "Национального корпуса" затеяли у стен канала акцию в связи высказываниями ведущих праздничного концерта ко Дню Победы. Под занавес митинга радикалы даже бросили "коктейль Молотова", в результате чего произошло возгорание на ступеньках перед входом в "Интер".

Активисты пообещали продолжить свою акцию, но уже под домом нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, которого связывают с деятельностью этого телеканала. К тому же "Нацкорпус" потребовал от Нацсовета по телевидению и радиовещанию лишить "Интер" лицензии – "из-за системной антиукраинской редакционной политики". Да и в украинском сегменте соцсетей Интер-скандал спровоцировал немалую шумиху: