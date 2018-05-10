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    Аналитика и комментарии

    Радикалы против "Интера": блокада канала и новый ультиматум

    (обновлено: )111404
    День Победы в Киеве начался с блокады "Интера": радикалы пикетировали офис канала, требуя снять с эфира праздничный концерт и лишить "Интер" лицензии из-за "антиукраинской политики". В итоге — концерт таки показали, а радикалы объявили всеобщую мобилизацию.
    Митинг под зданием телеканала Интер в Киеве
    Вести

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    "Интер" в  осаде 

    Утром 9 мая представители "Нацкорпуса" заблокировали офис "Интера" на улице Дмитровской в Киеве, требуя снять с эфира праздничный концерт "Победа. Одна на всех". 

    Скандал вокруг "Интера" начался после того, как в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы, в котором ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле сделали несколько резонансных заявлений относительно не только 9 мая, но и процесса декоммунизации в Украине.

    Ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

    "8 миллионов  украинцев погибли от рук фашистских  захватчиков — это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтоб улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников", — заявили ведущие.

    Радикалы пикетируют Интер. Видео
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Националисты наступают. Пикет под зданием "Интера" из-за Дня Победы

    Ответ радикалов

    В ответ в среду, 9 мая, утром у здания телеканала "Интер" в Киеве собрались представители "Нацкорпуса", требуя не допустить показ в телеэфире концерта в честь Дня Победы. 

    Радикалы заблокировали вход в здание канала, а также разрисовали и обклеили его фасад различными надписями и стикерами.

    "Нацкорпус" также потребовал от Нацсовета по телевидению и радиовещанию лишить "Интер" лицензии – "из-за системной антиукраинской редакционной политики".  

    Смотрите также: "Интер" будет  наш". Радикалы блокируют телеканал

    В "Нацкорпусе" заявили, что телеканал "Интер" продолжает игнорировать требования активистов, начавших блокирование офиса вещателя в Киеве; националисты предупредили, что у руководства канала "осталось 6 часов".

    "Интер" продолжает игнорировать наши требования, транслируя ватную пропаганду прямо сейчас! Мы же не прекращаем нашу акцию, это только начало! Следующий стикер прилетит руководству канала в лоб. Так же будет понятнее? У "Интера" осталось 6 часов, чтобы принять правильное решение!" — говорится в сообщении. 

    Полиция у входа в Гулливер утром 8 февраля
    Фото "Вести"
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    Не обошлось и без инцидентов: на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве бросили "коктейль Молотова" в здание Национальных информационных систем, в котором находится администрация телеканала "Интер", после чего протестующие начали расходиться. 

    "Ближе к  девяти часам вечера протестующие  бросили на ступеньки перед  зданием кулек с красной краской, и пожгли несколько файеров. После  этого в ход пошел коктейль "Молотова", который также кинули на ступеньки. Огонь сразу же принялись тушить полицейские, а протестующие — расходиться", — говорится в сообщении.

    В итоге — ультиматум радикалов так и остался не услышанным. "Интер" таки показал концерт ко Дню Победы, несмотря на акции националистов. Концерт "Победа одна на всех" начался в 20.30, как и было запланировано. 

    Праворадикалы объявили мобилизацию на пикет у дома депутата Рады от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, которого связывают с деятельностью "Интера". 

    "…мы призываем  к общей мобилизации и призываем  нанести точечный удар по заказчику  — Сергею Левочкину… в 13.00 бьем по заказчику", — сказал один из организаторов митинга у офиса телеканала. По его словам, активисты приедут к дому Левочкина, расположенном в Конча-Заспе под Киевом.

    Отрывок концерта к 9 мая на телеканале Интер. Видео
    Facebook
    Отрывок концерта к 9 Мая на "Интере", возмутивший националистов

    Что говорят в полиции

    Как пишут "Вести", полиция не вмешивалась в происходящее. 

    У здания канала находились 150 правоохранителей, уточнили в полиции.

    "Каждый имеет  право мирным путем выражать  свое мнение. Задача полиции — не допустить провокаций и конфликтов", — прокомментировал происходящее начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. 

    По материалам из открытых источников интернет

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