Радикалы против "Интера": блокада канала и новый ультиматум

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

"Интер" в осаде

Утром 9 мая представители "Нацкорпуса" заблокировали офис "Интера" на улице Дмитровской в Киеве, требуя снять с эфира праздничный концерт "Победа. Одна на всех".

Скандал вокруг "Интера" начался после того, как в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы, в котором ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле сделали несколько резонансных заявлений относительно не только 9 мая, но и процесса декоммунизации в Украине.

Ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

"8 миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков — это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтоб улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников", — заявили ведущие.

Ответ радикалов

В ответ в среду, 9 мая, утром у здания телеканала "Интер" в Киеве собрались представители "Нацкорпуса", требуя не допустить показ в телеэфире концерта в честь Дня Победы.

Радикалы заблокировали вход в здание канала, а также разрисовали и обклеили его фасад различными надписями и стикерами.

"Нацкорпус" также потребовал от Нацсовета по телевидению и радиовещанию лишить "Интер" лицензии – "из-за системной антиукраинской редакционной политики".

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В "Нацкорпусе" заявили, что телеканал "Интер" продолжает игнорировать требования активистов, начавших блокирование офиса вещателя в Киеве; националисты предупредили, что у руководства канала "осталось 6 часов".

"Интер" продолжает игнорировать наши требования, транслируя ватную пропаганду прямо сейчас! Мы же не прекращаем нашу акцию, это только начало! Следующий стикер прилетит руководству канала в лоб. Так же будет понятнее? У "Интера" осталось 6 часов, чтобы принять правильное решение!" — говорится в сообщении.

Не обошлось и без инцидентов: на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве бросили "коктейль Молотова" в здание Национальных информационных систем, в котором находится администрация телеканала "Интер", после чего протестующие начали расходиться.

"Ближе к девяти часам вечера протестующие бросили на ступеньки перед зданием кулек с красной краской, и пожгли несколько файеров. После этого в ход пошел коктейль "Молотова", который также кинули на ступеньки. Огонь сразу же принялись тушить полицейские, а протестующие — расходиться", — говорится в сообщении.

В итоге — ультиматум радикалов так и остался не услышанным. "Интер" таки показал концерт ко Дню Победы, несмотря на акции националистов. Концерт "Победа одна на всех" начался в 20.30, как и было запланировано.

Праворадикалы объявили мобилизацию на пикет у дома депутата Рады от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, которого связывают с деятельностью "Интера".

"…мы призываем к общей мобилизации и призываем нанести точечный удар по заказчику — Сергею Левочкину… в 13.00 бьем по заказчику", — сказал один из организаторов митинга у офиса телеканала. По его словам, активисты приедут к дому Левочкина, расположенном в Конча-Заспе под Киевом.

Что говорят в полиции

Как пишут "Вести", полиция не вмешивалась в происходящее.

У здания канала находились 150 правоохранителей, уточнили в полиции.

"Каждый имеет право мирным путем выражать свое мнение. Задача полиции — не допустить провокаций и конфликтов", — прокомментировал происходящее начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По материалам из открытых источников интернет