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09.05.201812:12
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    Фотоленты

    "Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал

    Тема:

    День Победы: без красного знамени и без памяти (336)

    (обновлено: )830013
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps

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    Представители "Национального корпуса" проводят акцию в Киеве возле офиса телеканала "Интер" в связи высказывания ведущих праздничного концерта ко Дню Победы.

    Смотрите также: Отрывок концерта к 9 Мая на "Интере", возмутивший националистов

    Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

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