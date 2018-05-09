"Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал

Представители "Национального корпуса" проводят акцию в Киеве возле офиса телеканала "Интер" в связи высказывания ведущих праздничного концерта ко Дню Победы.

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Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".