"Нацкорпус" выдвинул требования телеканалу "Интер"

facebook.com/politicalpartynationalcorps

facebook.com/politicalpartynationalcorps "Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал В "Национальном корпусе" заявили, что телеканал "Интер" продолжает игнорировать требования активистов, начавших блокирование офиса вещателя в Киеве; националисты предупредили, что у руководства канала "осталось 6 часов". Об этом говорится в сообщении "Нацкорпуса" на странице в Facebook.

Одним из требований радикалов является снятие из эфира "Интера" "пропагандистского контента", включая отмену показа скандального концерта к 9 мая.

"Интер" продолжает игнорировать наши требования, транслируя ватную пропаганду прямо сейчас! Мы же не прекращаем нашу акцию, это только начало! Следующий стикер прилетит руководству канала в лоб. Так же будет понятнее? У "Интера" осталось 6 часов, чтобы принять правильное решение!" — говорится в сообщении.

<br>

Смотрите также: Отрывок концерта к 9 Мая на "Интере", возмутивший националистов

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

Позже Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал СМИ "взвешенно и ответственно" относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, а также обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти.