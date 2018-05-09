"Нацкорпус" выдвинул требования телеканалу "Интер"

Одним из требований радикалов является снятие из эфира "Интера" "пропагандистского контента", включая отмену показа скандального концерта к 9 мая.
"Интер" продолжает игнорировать наши требования, транслируя ватную пропаганду прямо сейчас! Мы же не прекращаем нашу акцию, это только начало! Следующий стикер прилетит руководству канала в лоб. Так же будет понятнее? У "Интера" осталось 6 часов, чтобы принять правильное решение!" — говорится в сообщении.
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Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".
Позже Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал СМИ "взвешенно и ответственно" относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, а также обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти.