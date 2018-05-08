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    Отрывок концерта к 9 мая на "Интере", взбудораживший радикалов

    Тема:

    Мероприятия в честь 9 мая в Украине (26)

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    Судя по обнародованному в сети ролику, ведущий "Интера" Алексей Доманский во время праздничного концерта 9 мая жестко пройдется по переименованию улиц и факельным шествиям.
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    В сети активно обсуждается отрывок праздничного концерта, который, как предполагается, покажут на телеканале "Интер" 9 мая. 

    В коротком ролике, наделавшем шуму в соцсетях, ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле сделали несколько резонансных заявлений относительно не только Дня победы, но и процесса декоммунизации в Украине, сопряженного с переименованием улиц. Также Доманский вспомнил и о факельных маршах. 

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    "8 миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков — это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтоб улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников", — декламируют ведущие праздничного концерта.

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    Отметим, что известная своими радикальными взглядами и действиями партия "Национальный корпус" уже высказалась по поводу ролика "Интера", отметив среди прочего, что отставляет "за собой право на любые адекватные действия для обеспечения информационной безопасности страны". 

    На данный момент каких-либо комментариев телеканала "Интер" по поводу заявления "Нацкорпуса" не поступало. В то же время на сайте канала активно анонсируется концерт ко Дню победы. 

    В то же время в сети звучат предположения, что ролик нарочно слит в сеть, чтобы привлечь внимание к концерту, который выйдет в "причесанной" версии, то есть без резонансных заявлений. 

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