Полиция сообщила, где в Украине будет напряженная обстановка 9 мая

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Полиция 8 и 9 мая перейдет на усиленный режим работы в связи с массовыми мероприятиями, заявил в понедельник глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Восьмого-девятого мая в большинстве регионов полиция перейдет на усиленный режим ведения службы. Сегодня (в понедельник — Ред.) с 09.00 на полигоне Нацгвардии мы проводили практическую часть учений для того, чтобы обеспечить мирное спокойствие граждан 8-9 мая и не допустить провокаций", — сказал Князев на брифинге в понедельник, который транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, полиция прогнозирует напряжение обстановки не только в Киеве, но и ряде регионов страны, в частности Запорожской и Днепропетровской областях.

"У нас достаточно сил и средств… Мы обеспечим порядок", — добавил Князев.

В Украине 8 мая отмечают в четвертый раз День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.