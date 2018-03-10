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    День Победы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 318
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    Стычка во время Марша Победы в Днепре
    ГПУ ищет доказательства причастности Вилкула к побоищу 9 мая в Днепре
    06:57 22.07.2017
    264Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе брифинга в Днепре сообщил, что готовятся обвинительные акты в отношении организаторов беспорядков в городе в День победы.
    Правоохранители задерживают нарушителя порядка во время Марша Победы в Днепре
    Подозреваемый в столкновениях в Днепре признал себя виновным - прокуратура
    02:56 21.05.2017
    267Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    По информации пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, один из задержанных присутствовал при проведении праздничных мероприятий, однако сам не причинил телесных повреждений потерпевшим и сотрудничал со следствием, предоставляя важные показания.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Бортник: запрет российских соцсетей спровоцирован событиями 9 мая в Украине
    21:00 19.05.2017
    1193Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Власть испугало, что в День Победы, когда украинцы массово вышли на различные акции, она едва не лишилась права на незаконное насилие. Такое мнение в эфире "ГС" высказал политолог Руслан Бортник.
    Стычка во время Марша Победы в Днепре
    Днепр 9 мая: шестерым участникам беспорядков сообщили о подозрении
    22:35 16.05.2017
    130Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Прокуратурой Днепропетровской области заочно сообщено о подозрении в хулиганстве и массовых беспорядках еще шестерым участникам столкновений, произошедших в Днепре 9 мая 2017 года.
    Правоохранители задерживают нарушителя порядка во время Марша Победы в Днепре
    Трех полицейских отстранили в ходе расследования причин потасовок в Днепре
    19:39 15.05.2017
    344Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    По информации главы Нацполиции Сергея Князева, трое бойцов полиции Днепропетровской области отстранены от службы на период расследования событий 9 мая.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Суд арестовал мужчину, руководившего "титушками" в Днепре 9 мая - Аваков
    19:01 13.05.2017
    332Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Согласно информации Арсена Авакова, ранее судимый житель Новомосковска руководил "титушками" в Днепре 9 мая. По решению суда, он проведет два месяца под стражей.
    Марш памяти Никто не забыт, ничто не забыто
    В Киеве думали-гадали, как развенчать "миф о Великой Победе"
    12:30 13.05.2017
    4059Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Официальный Киев понимает, что одними только репрессиями вытравить народную память о Победе в Великой Отечественной войне сложно и потому пытается найти идеологическое "противоядие".
    Андрей Золатарев о 9 мая. Видео
    Золотарев: власти пытаются стереть праздничную дату 9 мая из календаря 
    03:49 13.05.2017
    440Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Нынешнее празднование Дня Победы огорчило и озадачило нынешнюю власть, поэтому попытки "разобраться" с 9 мая будут продолжаться, уверен политолог Андрей Золотарев.
    Бортник: украинские власти 9 мая попытались сломить общественное сознание. Видео
    Бортник: власти 9 мая пытались сломить общественное сознание 
    22:16 12.05.2017
    1093Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что в стране происходит попытка сломить общественное сознание, "подменить в нем День Победы – 9 мая – 8-ым мая, Днем памяти и примирения".
    Подозреваемый в массовых беспорядках 9 мая в Днепре
    Полиция задержала мужчину, руководившего "титушками" в Днепре 9 мая
    18:55 12.05.2017
    872Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    По информации полиции, сотрудники криминальной полиции совместно со спецназовцами в г.Новомосковске установили местонахождение подозреваемого и доставили в прокуратуру для проведения следственных действий.
    Ситуация в селе Кучурган Одесской области
    В поисках советских флагов. "Самооборона" Одессы наведалась в село Кучурган 
    06:40 12.05.2017
    1683Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Активисты в сопровождении полиции пришли в школу и пообщались с учителем украинского языка, на которую, как утверждается, оказывают давление местные депутаты.
    Один из задержанных во время столкновений в Днепре на суде
    Суд арестовал одного из участников массовых столкновений в Днепре 9 мая
    02:29 12.05.2017
    589Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Министр внутренних дел Арсен Аваков, который сообщил об аресте задержанного в Днепре, пообещал, что "гарантированно" будут и другие аресты.
    Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
    Европа игнорирует празднование 9 мая - ди Риенцо
    16:35 11.05.2017
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    9 мая в Европе не помнят по политическим причинам. Все началось во времена холодной войны, а на сегодняшний день ситуация еще хуже, заявляет профессор римского университета Ла Сапиенца.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Волошин: главная проблема - радикалы в Украине подняли головы
    08:51 11.05.2017
    2147Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Политолог-международник Олег Волошин заявил, что причина массовых драк 9 мая в том, что крайне правые радикалы считают, что им можно все, а всем остальным - нельзя ничего.
    Amnesty International в Украине
    Amnesty International: 9 мая в Украине нарушились права и свободы граждан
    08:25 11.05.2017
    14380Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Представители международной неправительственной организации требуют скорейшего освобождения задержанных и эффективного и беспрепятственного расследовании случаев применения силы на прошедших 9 мая акциях.
    Стычка во время Марша Победы в Днепре
    Днепр: эхо 9 мая
    07:59 11.05.2017
    3071Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Главный редактор сайта 056.ru Андрей Никитин и глава Днепропетровской облорганизации партии "Социалисты" Вадим Кобылянский прокомментировали, что же произошло в Днепре 9 мая и какая ситуация в городе сейчас.
    Анатолий Тимощук и Мирча Луческу с георгиевскими ленточками
    Тимощук и Луческу оказались втянуты в скандал из-за георгиевских ленточек
    03:47 11.05.2017
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    Бывший игрок Национальной сборной Украины Анатолий Тимощук принял участие в возложении цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где раздавали георгиевские ленточки.
    Стычки в Днепре на 9 мая
    Выводы расследования по событиям в Днепре 9 мая обнародуют через месяц
    02:45 11.05.2017
    333Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в ходе служебного расследования "будут допрошены все сотрудники полиции, которые есть на видеозаписи".
    Правоохранители задерживают нарушителя порядка во время Марша Победы в Днепре
    БПП настаивает на обсуждении событий в Днепре 9 мая в Верховной Раде
    00:15 11.05.2017
    296Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    По мнению народного депутата от фракции "Блок Петра Порошнко" Олега Барны, "есть потребность усовершенствовать действующее законодательство, чтобы устранить подобные случаи".
    Политический эксперт Михаил Павлив
    День Победы стал мощным протестом против этой власти - Павлив
    17:59 10.05.2017
    1644Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    По словам политического эксперта Михаила Павлива, массовым участием в праздничных мероприятиях общество реализовало возможность сопротивления действующей власти и тому, что она несет в Украину.
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