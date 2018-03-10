По информации пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, один из задержанных присутствовал при проведении праздничных мероприятий, однако сам не причинил телесных повреждений потерпевшим и сотрудничал со следствием, предоставляя важные показания.
Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что в стране происходит попытка сломить общественное сознание, "подменить в нем День Победы – 9 мая – 8-ым мая, Днем памяти и примирения".
По информации полиции, сотрудники криминальной полиции совместно со спецназовцами в г.Новомосковске установили местонахождение подозреваемого и доставили в прокуратуру для проведения следственных действий.
Представители международной неправительственной организации требуют скорейшего освобождения задержанных и эффективного и беспрепятственного расследовании случаев применения силы на прошедших 9 мая акциях.
Главный редактор сайта 056.ru Андрей Никитин и глава Днепропетровской облорганизации партии "Социалисты" Вадим Кобылянский прокомментировали, что же произошло в Днепре 9 мая и какая ситуация в городе сейчас.
Бывший игрок Национальной сборной Украины Анатолий Тимощук принял участие в возложении цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где раздавали георгиевские ленточки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".