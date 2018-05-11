Порошенко "хромает" уже на обе ноги: здесь и там. Итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В среду, 9 мая, Украина отметила День Победы. В этом году мероприятия прошли достаточно спокойно, хотя была и грязь, было и кощунство, радикалы нападали на российского дипломата, напомнил директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. Но в целом можно говорить, что мероприятие прошло спокойнее, чем могло бы.

"День Победы показал, что историческая память у нас – не задавлена, несмотря на все попытки, на системную работу в этом направлении, чтобы добиться ее искажения, перелицовки. Что историческая память жива, что 9 мая для миллионов украинцев остается исторической датой и остается Днем Победы в Великой Отечественной войне", – сказал политолог.

Он подчеркнул, что количество людей, которые приняли участие в манифестациях, значительно превысило то, что было в прежние годы.

"А это говорит о том, что людям надоело бояться, сидя по домам. И даже опасаясь провокаций побоищ, … люди приходили, с семьями. Это показатель того, что люди устали сидеть и бояться, что выскочат эти безумные и что-то такое сделают", – уверен Рудяков.

"Рано или поздно скрытый протест может перейти в открытый"

Тот факт, что удалось избежать массовых эксцессов, говорит о том, что власть все-таки смирилась с 9 мая, приняла, что сломить общество не удастся. Такое мнение высказал директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"И власть сегодня меняет свою стратегию с попыток запретить День Победы на попытки трансформировать, модифицировать 9 мая, перевести его в 8-ое, сделать это Днем памяти и примирения", – пояснил эксперт.

Этот День Победы был примечателен в том числе тем, что позволяли себе украинские СМИ – в позитивном ключе, подчеркнул Бортник: многие из них позволили себе риторику, которую нельзя было услышать в 2014-15 году.

"Чувствуется завершение политического цикла, ослабление возможностей власти. Очевидно чувствуется падение авторитета власти в глазах силовиков, ключевых политических групп, что отображается во все более неприкрытой форме протестов против гуманитарной политики этой власти", – заявил политолог.

Можно говорить, что 9 мая отмечали несколько миллионов человек по всей Украине: это было самое массовое празднование за лет 20, сообщил эксперт. Ведь раньше на мероприятия выходили организованные коллективы: колонна Партии регионов, колонна коммунистов, колонна врачей, учителей и т.д., "а в этом году это было все неорганизованным, поэтому это все тяжело подавить и дискредитировать".

"Для многих людей участие в 9 мая – форма скрытого протеста против политики власти. И эта скрытая форма приобретает все больший размах, все более опасные для власти формы, потому что рано или поздно она может трансформироваться в открытую форму", – говорит Бортник.

По его мнению, гуманитарное поражение власти очевидно, оно состоялось, "и дальше эта контрреакция будет усиливаться, … ждем, когда эта часть общества начнет генерировать новых лидеров".

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"Радикалам не дали команды"

9 мая обошлось без серьезных столкновений, потому что на этот раз добро на эти столкновения не дали власти, заявил директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, это хороший пример того, что если эти столкновения есть, то в этом участвует власть, она это разрешает и содействует.

"Сейчас время, когда украинская власть может себе позволить не найти уродов, которые напали на дипломата – так и будет, их не найдут… Это время, которое есть, это до конца июня. Я думаю, что потом на каждое подобное действие будет жесткое действие со стороны Москвы", – отметил эксперт.

Погребинский согласен, что есть ощущение, что это приближение конца этого политического цикла.

"Но, к сожалению, мне трудно поверить, что этот цикл заменится людьми, выразителями интересов которых были вышедшие на "Бессмертный полк", – сообщил политолог.

Выборы-2019: "грязь" и админресурс

Обсудили эксперты и новые данные по рейтингам власти. Рейтинги показывают, что у Порошенко – очень непростая, чтобы не сказать, плохая ситуация с его популярностью как руководителя, как президента страны, отметил Павел Рудяков. В то же время он уверен, что у Порошенко остается мощный административный ресурс – "пусть даже 7-8%, но это тоже серьезное подспорье".

Плюс действующему президенту могут на выборах "дорисовать" 2 миллиона голосов заробитчан в Польше и голоса жителей Донбасса, где проходит ООС, предупреждает эксперт.

"Эти выборы, которые должны пройти в 2019 году, будут самыми грязными в нашей истории, хотя грязи у нас всегда хватало", – прогнозирует политолог.

"Хуже уже не будет – пусть артист или комик"

Рейтинги власти падают, в том числе потому, что власть не отвечает на запросы общества: окончание войны в Донбассе, борьбу с коррупцией и новую индустриализацию. А вместо этого власть занята языком, историей, церковью, отмечает Руслан Бортник.

Говоря о новых рейтингах, он отметил первое место Анатолия Гриценко.

"Уже поговаривают в кулуарах, что Гриценко может быть новым Порошенко, новой ставкой тех западных элит, кто в 2014 году ставил на Порошенко. Он очень близок к определенным кругам в США, таким же кругам в Европейском Союзе и действительно мы можем увидеть реинкарнацию такого же проекта", – сообщил эксперт.

При этом количество неопределевшихся очень велико и на выборах может победить любой кандидат из ныне представленных в списках или же появиться кто-то новый.

"Результаты Вакарчука и Зеленского – приговор политической системе: и власти, и оппозиции одновременно. Украинское общество уже настолько разочаровалось в системных политиках, в разных сферах, что сегодня готово голосовать за певцов, артистов, которые на их фоне выглядят честнее…. Думают, что хуже уже не будет", – заявил Бортник.

Но главная опасность ситуации Зеленского и Вакарчука в том, что эти люди не самостоятельны, добавляет эксперт: они могут быть просто марионетками, за спиной которых опытные кукловоды будут направлять их деятельность, управлять политическими процессами в государстве.

Прошлое и будущее Гриценко

Михаил Погребинский также призывает не списывать Порошенко со счетов.

"У него – колоссальные административные возможности. В регионах главы администрации понимают, что голосование – это конкретно их судьба. Плохо проголосуют – их там не будет, а некоторых еще и посадят. Они постараются нахимичить, сколько смогут", – прогнозирует политолог.

По его словам, опрос КМИС показал, что "поле зачищено", высоких рейтингов ни у кого нет, убедительного лидера пока нет, Порошенко проигрывает всем. Говоря о Гриценко, Погребинский отметил, что это очень зависимый от США человек.

"Сейчас он делает правильные заявления, но еще пару лет назад он предлагал сбивать российские пассажирские самолеты… И такой большой военный деятель, но не повоевал в АТО", – сказал эксперт.

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Украина – в тройке проблемных территорий Европы?

Еще одна тема недели – поездка Порошенко в Германию, где он провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Украине эта поездка представлялась, как чуть ли не согласие Европы на удаление Путина из "Нормандского формата" и усиление роли Порошенко в этом формате, пояснил Павел Рудяков, но это далеко не так.

"Это у нас так пытались это представить, но результаты показывают, что не стоило так подогревать интерес к этой встрече", – добавил эксперт.

Показательно, говорит политолог, что 10 числа Порошенко встречался с Меркель, а 9 мая у нее было 2 встречи с европейскими политиками: днем 9 мая она встретилась с президентом Косово Хашимом Тачи, а вечером того же дня – с членами коллективного президиума Боснии и Герцеговины.

"Если посмотреть со стороны, получилось, что мы попали в тройку самых проблемных территорий Европы с точки зрения Германии", – подчеркнул Рудяков.

@MelnykAndrij Переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона стартовали в четверг в немецком Ахене

Что будет дальше, прояснится 18 мая, когда Меркель встретится с Путиным в Сочи, уверен политолог: тогда станет понятно, в каком направлении пойдет европейская активность по мирному урегулированию в Донбассе. А она пойдет, считает Рудяков, поскольку, по его информации, уже подготовлены конкретные предложения.

"Порошенко – "хромая утка"

Визит Порошенко в Германию не принес ощутимых результатов для страны, но есть результат лично для главы государства, сообщил Михаил Погребинский. Меркель пригласила Порошенко, значит, она рассматривает его как крупную фигуру, как легитимного представителя Украины, с которым нужно по крайней мере разговаривать.

"При том, что она прекрасно знает "пленки Онищенко", знает, что 80% людей ему не доверяют, и все-все-все. Поэтому, все-таки, есть некий положительный для самого Порошенко результат, которым он может гордиться – что его в хорошее общество приглашают", – заявил политолог.

В целом же ситуация со вторым президентским сроком становится для Порошенко все более и более туманной и это чувствуется даже по международным встречам, в которых Порошенко принимает участие, считает Руслан Бортник.

"В глазах западных партнеров он превратился в "хромую утку", человека, с которым не о чем договариваться. … Потому что обещаний он дать не может, полномочий осталось меньше года", – напомнил эксперт.

Теперь, скорее, Меркель и Макрону есть больше смысла встречаться с Вакарчуком, Зеленским или Тимошенко, чем с Порошенко, добавил Бортник.

"Это последствие политики, которую проводил наш президент", – сообщил политолог, добавив, что в будущем вероятны расследования против Порошенко в Европе и США.