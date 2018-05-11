Культ некондиционных палачей вытеснил культ победителей

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Новости 9 мая из Украины напоминали хронику из Бедлама. Нацкорпус пикетирует телеканал "Интер" за не понравившиеся высказывания, а депутаты и общественные деятели призывают его закрыть. Комментаторы в соцсетях идут дальше – и предлагают использовать гранаты. Порошенко называет "Бессмертный полк" частью гибридной войны России против Украины. Его организатор задержан в Киеве. Телеканал Порошенко "Прямой" заявил, что украинский президент лично присутствовал во время подписании акта о капитуляции Германии. Радикалы в Днепре сожгли звезду, установленную в День Победы. И так далее.

Раньше украинцы, когда бы им начали тыкать подобным, заявили, что не надо paint it black. И заодно бы указали на происки Кремля. Сейчас особых возражений нет. Реакция примерно следующая: ну, да, вот так и живем. Потому что людей поместили в инкубатор безумия, вставив в мозг чип, генерирующий соответствующие паттерны. Можно, конечно, в тысячный раз по этому поводу возмутиться, оскорбиться и расстроиться. Повод есть. Потому что 9 мая в Украине – это боль не только ветеранов, но и любого здравомыслящего человека, не кидающего зиги на площадях. Но важнее понять: а что будет дальше?

Очевидно, что Украина в своем остаточном "прощавай" со всем советским, российским и русским будет ползти в том же направлении. Безумец не делает выводов – он упорно действует так, как действовал, ища причины не в себе, но в других. И пройдет еще 5, 10 лет, ветеранов не станет, и великий праздник Победы вымоется из сознания украинцев. А те, кто продолжат верить в него, будут чувствовать себя маргиналами, которых постепенно трансформируют в предателей Родины.

Уверен, появится в новой Украине и такая статья, как "враг народа". Порошенко и компания в борьбе с имперским наследием уродливо, но с большим энтузиазмом копируют советские методы. И уже взращено поколение, для сердца которых День Победы ничего не значит. Более того, воспринимается как часть пропаганды Кремля.

Но вот когда (если!) это произойдет, с чем останется Украина? Я даже не говорю, что такое отношение к собственным гражданам, к их памяти – бесчеловечно и аморально. Ведь прав телеканал "Интер", устами Доманского озвучивший цифру в 8 миллионов украинцев, погибших во время Великой Отечественный войны. Я не стану в очередной раз возмущаться украинскому обращению с ветеранами или тотальной безграмотности людей, оправдывающих такое отношение. Их беда в том, что они существуют в матрице глупости и бессердечности.

Я лишь спрошу: когда не останется праздника великой Победы, чем станет гордиться Украина? Безвизом, который лопнул? Или великим поэтом Шевченко?

"Бессмертный полк" в России стал гражданской Пасхой. Да, проблем в стране много, противоречий не меньше, но в этот день, в этом шествии люди с разным образованием и социальным положением, разных поколений сливаются воедино, встают друг рядом с другом. Смерть отступает, прячет свое жало – и наступает бессмертие. Это чувство сакральное, но это и гражданское чувство, потому что народ вновь одерживает победу, становясь собственно народом. Отказаться от этого – безумие.

Украина потеряла 8 миллионов человек, чтобы выковать самую великую Победу в истории. Она вместе с Россией и Беларусью главным образом остановила сатанинское зло, равного которому не было и, надеюсь, не будет. Украина из страны, история которой полнилась, в основном, поражениями, превратилась в страну-победителя. И это не просто помнить, а культивировать надо. Чтобы воспитать новое поколение победителей.

Но нет, наоборот – Украина отказывается от этого.

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Стараниями Порошенко? Да, в первую очередь. Но глупо воспринимать этого человека – со всем его пафосом – как самостоятельную единицу. Он что тот нанятый менеджер, решивший поработать – поворовать, а после уверовавший в собственное величие. Уволят – и до свиданья.

Но Порошенко нанят теми, кто хочет превратить Украину не только в страну-форпост "на краю цивилизованного мира", но и в нацию рабов и неудачников. Чтобы не помнили о своих победах и о своих предках. Чтобы жили одной меленькой мечтой о баварском пиве и швейцарском сыре.

Народу сказали: "Ты не великий. Ты не победитель. Забудь о геройских смертях, отданных за Победу. Будь ничем". А на роль новых национальных героев Украины назначили неудачников. Таких, как Бандера и Шухевич. Я сейчас не буду оценивать их моральные и гражданские качества, но факт: они были неудачниками. Кого победили? Чего достигли? Для всего мира они местечковые палачи, проигравшие.

Похоже, народ это принял. И зря. Потому что в итоге у него не останется ничего из того, чем можно было бы гордиться. Ведь какие герои, какие победы – такая и страна. И абсолютная глупость – диверсия! – променять культ победителей и Победы на культ неудачников и палачей.

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