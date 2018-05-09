Скандал с "Интером" продолжается. Активисты собрались "в гости" к Левочкину

facebook.com/politicalpartynationalcorps

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Радикально настроенные активисты завершили пикетирование телеканала "Интер" и объявили мобилизацию на пикет у дома депутата Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, которого связывают с деятельностью "Интера".

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". Активисты начали пикет офиса "Интера" в среду утром. Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент". Тем не менее концерт вышел в эфир.

"Завтра (в четверг) мы призываем к общей мобилизации и призываем нанести точечный удар по заказчику — Сергею Левочкину… в 13.00 бьем по заказчику", — сказал один из организаторов митинга у офиса телеканала.

По его словам, активисты приедут к дому Левочкина, расположенном в Конча-Заспе под Киевом. Организаторы акции уверенны, что концерт ко Дню Победы, который "Интер" транслировал в эфире, направлен на раскол в обществе.

Во время трансляции концерта охрана офиса канала была значительно усилена полицией и Национальной гвардией. Также неподалёку дежурили автозаки, скорая и полицейские машины с усиленной защитой. За все время акции к митингующим никто из представителей телеканала на переговоры не вышел.

Читайте также — 9 мая в Киеве: бессильная злоба и отчаяние радикалов

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пообещал немедленно отреагировать на заявления ведущих праздничного концерта ко Дню Победы на телеканале "Интер", если эти реплики прозвучат в эфире 9 мая.

Добавим, что под занавес митинга у здания Национальных информационных систем, в котором находится администрация телеканала "Интер", радикалы бросили "коктейль Молотова", в результате чего произошло возгорание на ступеньках перед входом.