9 мая в Киеве: первая кровь, задержания и потасовки

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы apostrophe.ua День Победы в Киеве: первые столкновения, задержания и кровь

Утром в 9 мая в Киеве возле станции метро "Арсенальная" должны были начаться сразу несколько акций. Одна из них — "Марш Бессмертного полка", организатором которого выступил общественное движение "Вера и память". По словам главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко, планировалось, что в этой акции примут участие около 3 тысяч человек. Свое недовольство по этому поводу уже высказывали представители националистических организаций, которые анонсировали на 9 мая свое мероприятие. Так, лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский объявлял об акции "Бессмертная дивизия". Присутствовать на торжествах готовился и "Правый сектор".

Как проходят праздничные мероприятия в центре Киева, рассказал спецкор радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що відбувається біля метро Арсенальна? Наскільки спокійна ситуація?

— Щойно стався інцидент. Сцена розігралася перед металодетекторними рамками, через які проводять учасників ходи до могили Невідомого солдата. Це представники ветеранських організацій міста Києва, це родичі загиблих солдатів у Другій світовій війні, це ті, хто, як правило, прийшли сюди на акцію, яку в Києві назвали "Безсмертний полк". Так от, справа в тому, що один із учасників цієї акції спробував пройти, підійти до металодетекторної рамки із Георгіївською стрічкою на грудях. На вигляд це був 45-50-річний чоловік, йому залишалося вже десь, напевне, кілька метрів до того, аби підійти до металодетекторної рамки. І тут він потрапив у поле зору кількох міцних хлопців, які були значно молодші на вигляд, років 20-25. Так от, троє цих молодих хлопців, частина з них була у синіх футболках із написом "Моноліт", вони почали затримувати старшого чоловіка і вимагати від нього, аби той зняв стрічку. Спершу між ними виник конфлікт, потім це все перетворилося у перепалку. Наскільки я зрозумів зі слів хлопців, вони спробували кількаразово зірвати стрічку з футболки чоловіка, який хотів пройти на акцію "Безсмертного полку". Внаслідок цього виникла бійка, і бійка доволі жорстка. Чоловіка кількаразово вдарили кулаком в обличчя. Після цього в нього був заюшений кров'ю ніс. Активісти, які не назвалися, яку саме організацію вони представляють, розповіли мені, що не розуміють, чому ця історія мала неочікуваний для них фінал. Справа в тому, що двох їх колег-побратимів поліція затримала, перевела на ту частину вулиці Мазепи, яка зараз повністю перебуває під контролем і Нацгвардії, і поліції. А чоловіка, якого молоді люди назвали провокатором, правоохоронці просто виштовхали із черги і повели кудись в бік станції метро "Арсенальна". У всякому разі, молоді люди переконані, що затримувати його поліція не буде.

glavcom.ua Задержанные на акции " Бессмертный полк" в Киеве

Це була єдина бійка під час святкових заходів? Українська правда/Youtube В центре Киева пытались прорвать кордон полиции, первое задержание

— Дуже сподіваємося, що більш ніяких конфліктів та бійок тут не вийде. Ще слід сказати, що з самого ранку я був випадковим свідком іншої сцени, коли працювала спільно поліція, а також виходить, що ОУН та кілька активістів із цієї організації. Жінка, яка не захотіла представитися, вийшла зі станції метро "Арсенальна" разом із двома дітьми, кожен із них тримав у руках, як переконує жінка, портрети їх родичів — діда та кількох інших родичів. Це були чорно-білі фото, які були закріплені на дерев'яних табличках. На одному з фото також була прикріплена Георгіївська стрічка, і була зображена червона зірка. Відразу ж при виході зі станції метро "Арсенальна" кілька активістів ОУН оточили цю сім'ю, жінку та її двох дітей. Далі їх нікуди не пускали. Спершу вимагали, аби таблички та цю стрічку віддали представникам ОУН. Потім викликали поліцію. Поліція дійсно цю жінку затримала разом із її дітьми. Трохи пізніше ще викликали оперативну групу, яка почала складати на місці протокол. Жінка, яка під'їхала із цими табличками, із здивуванням, збоку здавалося, що це — непідробне просто здивування, випитувала у поліції, що саме вона робила не так, які зображення, які були нанесені на дерев'яних табличках їх зображенням її родичів, так розлютили ОУН, по-перше, і змусили затримувати її поліцією.

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Наскільки серйозних було вжито заходів для охорони правопорядку?

— Мені не вистачить слів і фантазії на те, щоб описати, що робиться біля станції метро "Арсенальна". Напевне, що в такому вигляді кияни цього району міста не бачили. Справа в тому, що сюди зараз підведена просто безпрецедентна, я би сказав, кількість і поліції, і Нацгвардії. Весь район навколо станції метро "Арсенальна" поділений на сектори, і поліція розподілила цей район таким чином, що потрапити до нього немає іншого входу, окрім як пройти ці металодетекторні рамки. Вражає також і чисельність правоохоронних органів. По-перше, на самій площі навпроти станції метро "Арсенальна" зараз, напевне, розміщено мінімум кілька сотень правоохоронців. І сюди кожні 15-20 хвилин стягують додаткові підрозділи поліції. По-друге, навпроти самої історичної будівлі заводу "Арсенал" зараз розташовано не менше, аніж з десяток вантажівок Нацгвардії, а також автобусів Нацгвардії. Навпроти, на вулиці Левандовській так само запарковано близько десятка поліцейських автобусів, мінімум 2-3 мікроавтобуси, які вже належать поліцейському спецназу. І, напевне, більше десятка патрульних автомобілів Київського главку поліції. Вже на підходах до станції метро Арсенальна, коли ви наближаєтеся до металодетекторних рамок, поліція може зупинити вас, якщо у вас є рюкзак, якщо місткість цього рюкзака викликатиме у поліції якщо не підозру, то інтерес, і можуть попросити показати усі речі, які ви несете із собою в сумці.

Як проходить марш "Безсмертного полку"? РИА Новости Украина Евгений Котенко С барабанами и монстрами. Националисты окружили "Бессмертный полк"

— Представники ветеранських організацій повідомили, що збір учасників акції "Безсмертного полку" триватиме годину і о 10:30 хода мала рушити у напрямку до могили Невідомого солдата на площі Слави. Після покладання квітів, як говорять організатори, можна вважати, що акція завершена. Проникнути на вулицю Мазепи, де збиралися прихильники акції "Безсмертного полку", неможливо ніяк іншим способом, окрім металодетекторні рамки, які встановлені зараз біля станції метро "Арсенальна". Кількаразово я робив спробу вийти на вулицю Мазепи через інші, суміжні двори. Тут є кілька проходів, про них знають всі місцеві жителі. Але всі такі спроби — безрезультатні. Поліція абсолютно надійно закупорила всі інші виходи до вулиці Мазепи. І ще одна особливість, раніше на акціях такого рівня подібних дій поліції ми не фіксували і не бачили. Уже при виході зі станції метро "Арсенальна" волонтери роздають повідомлення від Головного управління Нацполіції в місті Києві, це маленькі листівки формату А-5, вони роздруковані на звичайному папері. Суть повідомлення на листівках, які видають буквально майже кожному пасажиру, який виходить зі станції метро "Арсенальна", це заклик до громадян у випадку, якщо вони бачать порушення чинного законодавства, негайно звертатися до працівників поліції, Нацгвардії, СБУ, членів громадського формування з охорони громадського порядку. Наведені телефони, на які треба телефонувати і повідомляти про порушення громадського порядку.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция Киевской городской организация ветеранов Украины "Мир. Согласие. Единство"

На що саме закликають звертати увагу громадян?

— Серед інших нюансів, які рекомендують трактувати як порушення чинного законодавства, це те, що на акціях заборонено виготовлення, поширення, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарного режиму на всій території України. Серед таких предметів тут на листівці вказано, що заборонено поширювати герб, прапор СРСР, союзних республік, нацистської Німеччини 1939-1945 років, атрибутику, в якій відображається поєднання серпа та молота, серпа, молота та п'ятикутної зірки. І насамкінець, здається, це варто ще раз сказати, поки що час від часу все-таки починають переважати емоції на цій акції. Тут, біля станції метро "Арсенальна", наприклад, прихильники та учасники акції "Безсмертний полк", які зібралися перед металодетекторними рамками, дружно скандували "Фашизм не пройдет!" і кількаразово кілька активістів кричали також "Бандеру на гіляку". Телевізійні камери, очевидно, що це телевізійні камери телеканалу "Інтер", дбайливо стежать за всім, що робиться перед металодетекторними рамками, враження, що жодного кадру із потенційного та реального конфлікту, який відбуватиметься тут, біля станції метро "Арсенальна", телеканал "Інтер" навряд чи пропустить.

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