Корнейчук: грустно, но 9 мая превращают в клоунаду

РИА Новости Украина

Украина готовится отметить 9 мая – День Победы. Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что использование коммунистической символики 9 Мая будет "прямым нарушением закона".

Отвечая на вопрос, как следует поступать с теми, кто, следуя советской традиции, будет отмечать этот день с красными флажками, георгиевскими лентами и другой коммунистической символикой, директор ИНП отметил: "Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности".

Грустно наблюдать, как 9 мая каждый раз превращают в клоунаду, пишет на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Одни – пытаясь слепить праздник 8 мая, чтобы вычеркнуть 9-е. Вторые – корча из себя защитников 9 мая, устраивают на этом дешевый пиар, но вряд ли знают историю войны", – отмечает эксперт.

Для него 9 мая, продолжает Корнейчук, это подвиг простого народа, который ценой миллионов смертей спас страну и весь мир от нацизма.

"Для меня это заслуга не сталиных, жуковых и прочих, а простых людей. Людей, которые воевали ради своих семей, будущего детей и мирной жизни. Воевали против идеологии уничтожения славян и евреев. И они своего добились. И переломали ход истории", – поясняет политаналитик.

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Поэтому мы, новые поколения, добавляет он, можем, конечно, грызть друг другу горло за 9 мая – но у нас есть сама возможность это делать.

"И вот это – главный итог Победы, который уже никому не изменить и не вычеркнуть из истории нашего мира…", – подытожил Корнейчук.

Дмитрий Корнейчук/Facebook

Напомним, ранее глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что на среду, 9 мая, в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников. В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский уже объявил об акции "Бессмертная дивизия".