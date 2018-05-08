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    Суд разрешил движению ОУН патрулировать центр Киева 9 мая

    (обновлено: )22408
    Представителям добровольческого движения ОУН Окружной административный суд Киева разрешил патрулировать центр столицы 9 мая.
    Активисты ОУН
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева отклонил иск Института правовой политики и социальной защиты, директором которой является Елена Бережная, о запрете патрулирования центра Киева 9 мая представителям добровольческого движения ОУН.

    Об этом движение ОУН сообщает на своей странице в Facebook.

    "Друзья, мы выиграли суд у ватницы и колаборантки Бережной. Бережная подавала иск в суд, требуя запретить добровольческому движению "ОУН" патрулировать завтра, 9 мая, центр Киева с целью выявления антиукраинского элемента. Суд отклонил иск Бережной", — сообщает ОУН.

    Добровольчий Рух ОУН
    Пост движения ОУН

    Также в ОУН призывали задерживать всех, кто придет с символикой, запрещенной законом, но не бить и не применять слезоточивый газ.

    Ранее Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов" (ОУН), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк". Националисты заявили, что намерены патрулировать улицы, чтобы сорвать шествие.

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