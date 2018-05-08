Суд разрешил движению ОУН патрулировать центр Киева 9 мая

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева отклонил иск Института правовой политики и социальной защиты, директором которой является Елена Бережная, о запрете патрулирования центра Киева 9 мая представителям добровольческого движения ОУН.

Об этом движение ОУН сообщает на своей странице в Facebook.

"Друзья, мы выиграли суд у ватницы и колаборантки Бережной. Бережная подавала иск в суд, требуя запретить добровольческому движению "ОУН" патрулировать завтра, 9 мая, центр Киева с целью выявления антиукраинского элемента. Суд отклонил иск Бережной", — сообщает ОУН.

Добровольчий Рух ОУН Пост движения ОУН

Также в ОУН призывали задерживать всех, кто придет с символикой, запрещенной законом, но не бить и не применять слезоточивый газ.

Ранее Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов" (ОУН), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк". Националисты заявили, что намерены патрулировать улицы, чтобы сорвать шествие.