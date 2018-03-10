Утопизм не принимает во внимание особенностей общественной жизни – слишком сложной, чтобы к ней можно было применить какие-либо простые принципы. В украинском же варианте это бегство не только от России, а от реальности в целом.
Согласно заявлению посольства РФ в США, Россия ожидает от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма, "это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма".
Митинг националистов у здания МВД Украины оказался немногочисленным: пришли несколько десятков человек под флагами ОУН, "Свободы" и "Правого сектора". Участники требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова из-за штурма полицией офиса ОУН 9 мая.
Накануне Кабмин продлил действие чрезвычайных мер в энергетике, стали известны финалисты Евровидения-2017, к тому же самый молодой участник конкурса Кристиан Костов, представляющий Болгарию, попал в эпицентр громкого скандала.
В Киеве в четверг члены ОУН пикетировали здание МВД, требуя отставки Арсена Авакова, в США министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.
Националисты намерены сорвать шествие в Киеве в честь Дня Победы и объявили о подготовке своей акции устрашения "Смертный полк". В сети на это отреагировали неоднозначно. Некоторые считают, что такая акция - не более чем пиар-провокация.
Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что Коханивский и еще пару активистов были задержаны на Европейской площади за то, что сломали раму металлоискателя.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Утопизм не принимает во внимание особенностей общественной жизни – слишком сложной, чтобы к ней можно было применить какие-либо простые принципы. В украинском же варианте это бегство не только от России, а от реальности в целом.
Согласно заявлению посольства РФ в США, Россия ожидает от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма, "это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма".
В Киеве в четверг члены ОУН пикетировали здание МВД, требуя отставки Арсена Авакова, в США министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.
Около 200 человек участвуют в акции на Майдане Незалежности в Киеве, около 18:00 они направились к Администрации президента, где выдвинули требования относительно освобождения политзаключенных, и вернулись обратно.
Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что Коханивский и еще пару активистов были задержаны на Европейской площади за то, что сломали раму металлоискателя.