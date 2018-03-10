наверх
10.03.201809:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Организация украинских националистов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 61
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Блокирование здания Россотрудничества в Киеве
    Мертворожденный украинский национализм
    13:44 24.02.2018
    2595Радикальный экстремизм охватил Украину
    Утопизм не принимает во внимание особенностей общественной жизни – слишком сложной, чтобы к ней можно было применить какие-либо простые принципы. В украинском же варианте это бегство не только от России, а от реальности в целом.
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    Что скрывают балаклавы захватчиков Россотрудничества в Киеве?
    09:35 19.02.2018
    9959Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Кем проплачивается деятельность радикалов? Петру Порошенко, в эти дни представлявшему в Мюнхене Украину оплотом цивилизованного мира, такая "подстава" была совсем "не в тему".
    Посольство РФ в Вашингтоне
    Россия призвала США не поддерживать "пещерный национализм" в Украине
    03:52 19.02.2018
    1108Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Согласно заявлению посольства РФ в США, Россия ожидает от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма, "это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма".
    Как полиция отчиталась о маршах в Киеве и не заметила беспорядков. Видео
    Как полиция отчиталась о маршах в Киеве и не заметила беспорядков 
    02:17 19.02.2018
    743Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Согласно заявлению полиции, марш в Киеве прошел без нарушений правопорядка, полиция и Нацгвардия должным образом обеспечила безопасность участников мероприятия.
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Лидер ОУН пообещал продолжить погромы в Киеве
    01:54 19.02.2018
    875Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Воскресную акцию "Смерть России" лидер Организации украинских националистов Николай Коханивский назвал "удачным флешмобом", и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек.
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    В полиции заметили погромы "Сбербанка" и Россотрудничества в Киеве
    23:45 18.02.2018
    577Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    По информации полиции, пока задержанных нет, данные о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.
    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    В воскресенье радикалы намерены "прекратить" деятельность Россотрудничества
    06:52 18.02.2018
    2554Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Марш сторонников Саакашвили впервые пройдет без самого политика, которого 12 февраля задержали сотрудники украинской Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу.
    Николай Коханивский (в центре) на вече к третьей годовщине штурма Администрации Януковича в Киеве
    В Киеве националисты собирают вече "Смерть России"
    18:25 08.02.2018
    3168Радикальный экстремизм охватил Украину
    Акция националистов запланирована на воскресенье, 18 февраля. Начало - в 15:00 на Майдане Незалежности. В ОУН сообщили, что вече приурочено к дате начала массовых убийств в центре Киева.
    Немногочисленная акция националистов Нет гастролям на крови в Киеве. Видео
    Немногочисленная акция националистов "Нет" гастролям на крови" в Киеве 
    00:29 10.12.2017
    243Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В Киеве возле Дворца спорта активисты Добровольческого движения ОУН провели акцию под названием "Нет" гастролям на крови", направленную против украинских певцов, которые посещают Россию с концертами.
    Силовики под офисом ОУН в Киеве
    Силовики заблокировали офис ОУН в Киеве: подогнали автозаки и водомет
    11:38 27.07.2017
    2952День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Как сообщил руководитель Организации украинских националистов Николай Коханивский, офис ОУН заблокирован в четверг с самого утра в связи с крестным ходом УПЦ МП.
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН: "Авакова в отставку! Подумаешь, какой-то гранатомет..."
    09:48 12.05.2017
    3103Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Митинг националистов у здания МВД Украины оказался немногочисленным: пришли несколько десятков человек под флагами ОУН, "Свободы" и "Правого сектора". Участники требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова из-за штурма полицией офиса ОУН 9 мая.
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    Хроника 11 мая: безвиз с ЕС, протесты ОУН в Киеве, новый скандал Евровидения
    09:20 12.05.2017
    1217
    Накануне Кабмин продлил действие чрезвычайных мер в энергетике, стали известны финалисты Евровидения-2017, к тому же самый молодой участник конкурса Кристиан Костов, представляющий Болгарию, попал в эпицентр громкого скандала.
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    Фотоитоги 11 мая: штурм МВД в Киеве, встреча Климкина с Трампом, наряды Родины-матери 
    18:06 11.05.2017
    377
    В Киеве в четверг члены ОУН пикетировали здание МВД, требуя отставки Арсена Авакова, в США министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.
    Николай Коханивский (в центре) на вече к третьей годовщине штурма Администрации Януковича в Киеве
    Ответ на задержания в Киеве. ОУН анонсировала акцию за отставку Авакова
    15:56 10.05.2017
    1219Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    По словам Николая Коханивского, акция запланирована под стенами Министерства внутренних дел. Начало - в 14.00 в четверг. Он добавил, что полиция превысила полномочия во время задержаний националистов.
    В Киеве заблокировали офис ОУН
    Никакого штурма офиса ОУН в Киеве не было - полиция
    19:59 09.05.2017
    730Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    По словам директора департамента коммуникации МВД Украины, полиция была вынуждена принять меры, чтобы попасть в помещение офиса Организации украинских националистов и задержать правонарушителей.
    Николай Коханивский в ходе марша, организованного ОУН в Киеве. Архивное фото
    В атмосфере тотального молчания. Националисты готовят акцию "Смертный полк"
    14:45 04.05.2017
    2507Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Националисты намерены сорвать шествие в Киеве в честь Дня Победы и объявили о подготовке своей акции устрашения "Смертный полк". В сети на это отреагировали неоднозначно. Некоторые считают, что такая акция - не более чем пиар-провокация.
    Освобождение лидера ОУН Николая Коханивского из отделения полиции Киева
    Лидер ОУН Коханивский сообщил подробности своего освобождения
    06:48 20.02.2017
    1891Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    По словам главы ОУН Николая Коханивского, в полиции ему выписали административное правонарушение. Детали по поводу акции и "ментовского беспредела" обещал рассказать утром.
    Задержание лидера ОУН Кохановского во время столкновений в Киеве. Видео
    Задержание лидера ОУН Коханивского во время столкновений в Киеве 
    23:46 19.02.2017
    841Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что Коханивский и еще пару активистов были задержаны на Европейской площади за то, что сломали раму металлоискателя.
    СБУ обнаружила в Тернопольской области архивные документы ОУН
    СБУ обнаружила в Тернопольской области архивные документы ОУН
    17:42 13.02.2017
    301День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Поверхностный осмотр находки позволяет предположить принадлежность документов к архиву Теребовлянского районного провода ОУН, который действовал на территории области в 40-х годах прошлого века.
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Качиньский: кто с Бандерой, тот против Европы
    08:22 07.02.2017
    17683Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Президент Израиля, выступая в украинском парламенте в сентябре 2016 года, заявил о недопустимости героизации и реабилитации деятельности Организации украинских националистов (ОУН).
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    Что скрывают балаклавы захватчиков Россотрудничества в Киеве?
    09:35 19.02.2018
    9959
    Кем проплачивается деятельность радикалов? Петру Порошенко, в эти дни представлявшему в Мюнхене Украину оплотом цивилизованного мира, такая "подстава" была совсем "не в тему".
    Николай Коханивский (в центре) на вече к третьей годовщине штурма Администрации Януковича в Киеве
    В Киеве националисты собирают вече "Смерть России"
    18:25 08.02.2018
    3168
    Акция националистов запланирована на воскресенье, 18 февраля. Начало - в 15:00 на Майдане Незалежности. В ОУН сообщили, что вече приурочено к дате начала массовых убийств в центре Киева.
    Блокирование здания Россотрудничества в Киеве
    Мертворожденный украинский национализм
    13:44 24.02.2018
    2595
    Утопизм не принимает во внимание особенностей общественной жизни – слишком сложной, чтобы к ней можно было применить какие-либо простые принципы. В украинском же варианте это бегство не только от России, а от реальности в целом.
    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    В воскресенье радикалы намерены "прекратить" деятельность Россотрудничества
    06:52 18.02.2018
    2554
    Марш сторонников Саакашвили впервые пройдет без самого политика, которого 12 февраля задержали сотрудники украинской Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу.
    Посольство РФ в Вашингтоне
    Россия призвала США не поддерживать "пещерный национализм" в Украине
    03:52 19.02.2018
    1108
    Согласно заявлению посольства РФ в США, Россия ожидает от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма, "это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма".
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Лидер ОУН пообещал продолжить погромы в Киеве
    01:54 19.02.2018
    875
    Воскресную акцию "Смерть России" лидер Организации украинских националистов Николай Коханивский назвал "удачным флешмобом", и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек.
    Как полиция отчиталась о маршах в Киеве и не заметила беспорядков. Видео
    Как полиция отчиталась о маршах в Киеве и не заметила беспорядков 
    02:17 19.02.2018
    743
    Согласно заявлению полиции, марш в Киеве прошел без нарушений правопорядка, полиция и Нацгвардия должным образом обеспечила безопасность участников мероприятия.
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    В полиции заметили погромы "Сбербанка" и Россотрудничества в Киеве
    23:45 18.02.2018
    577
    По информации полиции, пока задержанных нет, данные о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.
    Все теги

    Персоны

    Организации