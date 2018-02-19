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    Киев

    Лидер ОУН пообещал продолжить погромы в Киеве

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    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна (50)

    (обновлено: )19502
    Воскресную акцию "Смерть России" лидер Организации украинских националистов Николай Коханивский назвал "удачным флешмобом", и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек.
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Лидер Организации украинских националистов Николай Коханивский пообещал, что погромы расположенных в Украине российских объектов будут продолжаться. Об этом он сообщил после завершения марша "Смерть России!", который состоялся в воскресенье в центре Киева, передает Еспресо.TV.

    Погром здания Сбербанка в Киеве. Видео
    Видеоканал РИА Новости Украина на Youtube
    Жесткий погром здания Россотрудничества в Киеве радикалами

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    "Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур "страны-агрессора", — сказал Коханивский.

    Нынешнюю акцию Коханивский назвал "удачным флешмобом", и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек. Также он подтвердил, что никого из участников сегодняшней акции не задержали.

    Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.

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