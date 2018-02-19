Лидер ОУН пообещал продолжить погромы в Киеве

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Лидер Организации украинских националистов Николай Коханивский пообещал, что погромы расположенных в Украине российских объектов будут продолжаться. Об этом он сообщил после завершения марша "Смерть России!", который состоялся в воскресенье в центре Киева, передает Еспресо.TV.

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"Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур "страны-агрессора", — сказал Коханивский.

Нынешнюю акцию Коханивский назвал "удачным флешмобом", и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек. Также он подтвердил, что никого из участников сегодняшней акции не задержали.

Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.