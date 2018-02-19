Россия призвала США не поддерживать "пещерный национализм" в Украине

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Россия ожидает от властей США прекращения практики поддержки "пещерного национализма" на Украине и в других странах Восточной Европы, заявило посольство РФ в Соединенных Штатах.

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"Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы. Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма", — говорится в заявлении посольства РФ в США.

В дипмиссии напомнили, что на следующей неделе стартует Парламентская ассамблея ОБСЕ.

"У американских парламентариев будет прекрасная возможность высказаться по этому сюжету, тем более что погромом руководил их коллега — депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Андрей Лозовой", — отмечается в заявлении.

В посольстве также напомнили, что Россия обратилась в ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, чтобы об этом "варварстве" знали все государства-участники ОБСЕ.

"Они (действия радикалов в Украине – ред.) продолжаются уже несколько лет. Должной оценки и осуждения от американских властей мы не услышали до сих пор. Не исключено, что вдохновляются подобные действия примером, который Вашингтон и подает, — захватами российской дипсобственности", — говорится в заявлении посольства РФ в США.

Комментируя нападение радикалов на здание Россотрудничеста, в дипмиссии напомнили, что это преступление – далеко не первый случай нападения радикалов на российские дипломатические учреждения в Украине.

В заявлении отмечается, что непосредственным сигналом к действиям радикалов, видимо, послужили провокационные заявления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции о запрете российского флага.

"Бесчинства продолжались и после прибытия полиции, которая не остановила радикалов. Преступники не боятся правосудия и не скрывают своих лиц. Радикальный национализм на Украине возведен в ранг государственной политики. В условиях острых внутригосударственных противоречий, политической турбулентности и социальной неудовлетворенности киевские власти активно насаждают образ внешнего врага в лице России", — заявляют в посольстве.

В дипмиссии напоминают, что в Украине "поощряются преступления против российской собственности и российских граждан в Украине, власти на законодательном уровне поощряют гонения на каноническую православную церковь, русский язык и культуру". Кроме того, указывают в дипмиссии, в стране "зажимается свобода слова", а нападения на СМИ, журналистов и блогеров стали "обычным явлением".

Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.