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    Россия

    Россия призвала США не поддерживать "пещерный национализм" в Украине

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна (51)

    (обновлено: )23120
    Согласно заявлению посольства РФ в США, Россия ожидает от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма, "это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма".
    Посольство РФ в Вашингтоне
    Flickr/ Kent Wang

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Россия ожидает от властей США прекращения практики поддержки "пещерного национализма" на Украине и в других странах Восточной Европы, заявило посольство РФ в Соединенных Штатах.

    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На глазах полиции. Атака на здания Россотрудничества и "Сбербанка" в Киеве

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    "Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы. Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма", — говорится в заявлении посольства РФ в США.

    В дипмиссии напомнили, что на следующей неделе стартует Парламентская ассамблея ОБСЕ.

    "У американских парламентариев будет прекрасная возможность высказаться по этому сюжету, тем более что погромом руководил их коллега — депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Андрей Лозовой", — отмечается в заявлении.

    В посольстве также напомнили, что Россия обратилась в ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, чтобы об этом "варварстве" знали все государства-участники ОБСЕ.

    "Они (действия радикалов в Украине – ред.) продолжаются уже несколько лет. Должной оценки и осуждения от американских властей мы не услышали до сих пор. Не исключено, что вдохновляются подобные действия примером, который Вашингтон и подает, — захватами российской дипсобственности", — говорится в заявлении посольства РФ в США.

    Погром здания Сбербанка в Киеве. Видео
    Видеоканал РИА Новости Украина на Youtube
    Жесткий погром здания Россотрудничества в Киеве радикалами

    Комментируя нападение радикалов на здание Россотрудничеста, в дипмиссии напомнили, что это преступление – далеко не первый случай нападения радикалов на российские дипломатические учреждения в Украине.

    В заявлении отмечается, что непосредственным сигналом к действиям радикалов, видимо, послужили провокационные заявления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции о запрете российского флага.

    "Бесчинства продолжались и после прибытия полиции, которая не остановила радикалов. Преступники не боятся правосудия и не скрывают своих лиц. Радикальный национализм на Украине возведен в ранг государственной политики. В условиях острых внутригосударственных противоречий, политической турбулентности и социальной неудовлетворенности киевские власти активно насаждают образ внешнего врага в лице России", — заявляют в посольстве.

    В дипмиссии напоминают, что в Украине "поощряются преступления против российской собственности и российских граждан в Украине, власти на законодательном уровне поощряют гонения на каноническую православную церковь, русский язык и культуру". Кроме того, указывают в дипмиссии, в стране "зажимается свобода слова", а нападения на СМИ, журналистов и блогеров стали "обычным явлением".

    Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.

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