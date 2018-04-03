Масштабный марш националистов в центре Киева. Онлайн

Видео Facebook "Национального корпуса"

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Во вторник крупнейшие националистические организации Украины проводят в Киеве масштабный антиолигархический марш, учатники которого пройдут по центру столицы.

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Организаторы акции протеста — "Национальный корпус", ВО "Свобода", ОУН и "С14".

Шествие началось в 10.00 от стадиона "Динамо". Националисты планируют пройти мимо Кабмина, Верховной Рады и выйти к Банковой, где находится Администрация президента Украины.

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Сегодня, 3 апреля, украинские националисты проводят марш по центру Киева. Шествие начнется в 10:00 от стадиона "Динамо" в сторону Кабмина, Рады и Банковой.

Участники планируют потребовать от власти выполнить "пошаговый план уничтожения олигархической системы".