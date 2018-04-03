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    Масштабный марш националистов в центре Киева. Онлайн

    Тема:

    Массовые акции радикалов в Украине (227)

    (обновлено: )1292213
    Организаторы акции протеста - "Национальный корпус", ВО "Свобода", ОУН и "С14", которые планируют потребовать от власти выполнить "пошаговый план уничтожения олигархической системы".
    Видео Facebook "Национального корпуса"

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Во вторник крупнейшие националистические организации Украины проводят в Киеве масштабный антиолигархический марш, учатники которого пройдут по центру столицы.

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    Организаторы акции протеста — "Национальный корпус", ВО "Свобода", ОУН и "С14".

    Шествие началось в 10.00 от стадиона "Динамо". Националисты планируют пройти мимо Кабмина, Верховной Рады и выйти к Банковой, где находится Администрация президента Украины.

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    Сегодня, 3 апреля, украинские националисты проводят марш по центру Киева. Шествие начнется в 10:00 от стадиона "Динамо" в сторону Кабмина, Рады и Банковой.

     

    Участники планируют потребовать от власти выполнить "пошаговый план уничтожения олигархической системы".

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