В полиции заметили погромы "Сбербанка" и Россотрудничества в Киеве

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Полиция Киева проводит доследственную проверку по фактам повреждения зданий российских учреждений участниками акции "Смерть России" в Киеве, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

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По информации полиции, пока задержанных нет, данные о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. При этом пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик отметила, что уголовное дело будет возбуждено в случае подачи владельцами учреждений заявления в полицию.

"Могу сказать следующее: есть организатор этой акции, который подавал конкретное заявление к Киевскую городскую государственную администрацию, — он в первую очередь несет ответственность за то, как будет проходить акция. Есть группы документирования. Я имею в виду со стороны руководителей полиции, которые фиксируют призывы людей к каким-либо радикальным действиям и, собственно, фиксируют противоправные действия. Конечно, традиционно будет начато уголовное производство, если у нас будет обращение от представителей всех учреждений, которые были повреждены. И в рамках этих уголовных производств полиция уже будет давать правовую оценку действиям участников", — сказала она в эфире 112 Украина.

Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.