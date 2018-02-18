Годовщина Майдана: вече за импичмент, "Смерть России" и погромы ОУН

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

18 февраля в Киеве ждали с беспокойством — и не понапрасну. С утра в столице было "горячо". В годовщину расстрелов на Майдане сторонники Саакашвили вышли на очередной марш за отставку Порошенко, хоть и без самого Михо, а радикалы ОУН устроили акцию "Смерть России". Как всегда, не обошлось без эксцессов и даже погромов.

МихоМайдан без Михо

С самого утра центр Киева был заполнен полицией и Нацгвардией.

В день акций протеста проезжую часть Крещатика перегородили железными конструкциями с портретами людей, погибших в 2014 году в центре Киева, что многие восприняли с возмущением.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве

"Верх цинизма. Железными конструкциями с портретами Героев Небесной сотни перегородили проезжую часть Крещатика на Майдане, чтобы завтра здесь не смог нормально пройти марш за импичмент. Это настолько кошмарно, что в голове не укладывается…", — писала журналистка Татьяна Высоцкая.

Марш был запланирован на 12:00, но планы протестующих нарушил внезапный сигнал о "минировании" метро. В результате власти закрыли все центральные станции — "Льва Толстого" и "Майдан Независимости", "Университет", "Золотые ворота", "Театральную", "Кловскую" и "Арсенальную".

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Марш начался на 50 минут позже. По словам организаторов, людям было сложно добраться до центра Киева.

После проверки подземки опасных предметов не было обнаружено, а к 14:30 шесть станций метро возобновили работу.

С задержкой участники марша прошли колонной от парка Шевченко на Михайловскую площадь, где провели вече. Там организаторы соорудили сцену, с которой перед участниками вече выступили соратники Саакашвили.

Колонну возглавили сторонники политика, в том числе член партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе, депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь" Егор Соболев, а также нардеп Семен Семенченко.

По оценкам полиции, в марше принимали участие несколько тысяч человек. В целом звучали разные оценки от 5 до 10 тысяч.

Требования

На вече сторонники Саакашвили зачитали резолюцию. Они потребовали досрочных выборов президента и после них — переходной парламент и антикризисное правительство. Также заявили о создании комитетов гражданского сопротивления и групп прямого действия.

"Комитеты будут создаваться из всех желающих, от каждого многоквартирного дома должен входить человек в комитет. Для тех, кто готов немедленно действовать, мы создаем группы прямого действия, которые будут осуществлять цивилизованное давление на приспешников Порошенко, которые будут пикетировать депутатов и судей, требуя их отставки и отставки Порошенко", — говорится в резолюции.

Кроме того, на митинге было объявлено о продолжении сбора подписей за отставку Порошенко с должности президента.

Следующий митинг назначен с открытой датой — о ней сообщат позже.

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В 14:43 Марш был окончен. Однако несколько десятков протестующих двинулись дальше к палаточному городку возле здания Рады после того, как появилась информация о его демонтаже, и забросали полицию снежками.

Михо из Амстердама

Тем временем, депортированный из Украины Саакашвили выступил перед МихоМайданом по видеосвязи из Амстердама.

Во время выступления он пообещал кандидата в президенты "от народа".

"У нас будет свой президентский кандидат, от народа. Однотуровый во второй тур должен не выйти", — сказал Саакашвили.

Он добавил, что будут представлены также кандидаты в парламент и правительство Украины. "Мы никогда не будем ни с кем договариваться", — сказал Саакашвили.

При этом он напомнил, что собирается вернуться в Украину.

Погромы ОУН

Однако покой киевлянам только снился. После марша сторонников Саакашвили на свою ранее анонсированную акцию "Смерть России" вышли праворадикалы ОУН Коханивского. Перед началом акции националисты атаковали "Альфа-банк", "Сбербанк" и "Россотрудничество".

Глава ОУН Коханивский перед шествием заявил, что полиция не будет мешать националистам. Призвал бросать камни так, чтобы не задеть правоохранителей.

Радикалы прошли мимо Почтовой площади с лозунгами "Смерть москалям!" и "Москалей на ножи".

По дороге к зданию "Россотрудничества" на ул.Борисоглебской на Подоле, они сделали остановку возле здания "Сбербанка" на улице Сагайдачного и разбили в нем камнями окна.

Рядом находились сотрудники Нацгвардии и полиции, однако в ситуацию они не вмешивались.

После этого часть радикалов направилась к зданию "Альфа-Банка" на расположенной рядом улице Сагайдачного и тоже бросили в него несколько камней.

Как сообщают очевидцы, полиция закрыла от националистов окна "Альфа-банка". Несколько камней угодили в стекла, но те выдержали.

После этого участники акции двинулись к ул. Борисоглебской, где находится "Россотрудничество", и также забросали здание камнями и яйцами. На здании представители ОУН написали "Смерть России", а краской облили окна.

"Что интересно, Россотрудничество полиция тоже закрыла от радикалов. Но только после того, как они уже отошли от здания", — пишет "Страна".

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После "прогулки" с битьем стекол, националисты вернулись на Майдан, где заговорили, что им нужен не импичмент Порошенко, а "украинская революция". Также они ритуально сожгли российский флаг.

В полиции Киева сообщили, что устанавливают личности участников погрома. Никто из них пока не был задержан, уголовные производства не открывались.

По материалам из открытых источников интернет