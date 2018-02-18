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    Фотоленты

    Уже без Саакашвили. Новый марш и вече за отставку Порошенко

    (обновлено: )56650
    Марш за импичмент Порошенко
    Ситуация в центре Киева
    Вече за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Вече за импичмент Порошенко
    Вече за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в центре Киева
    Ситуация в центре Киева
    Страна
    Вече за импичмент Порошенко
    Вече за импичмент Порошенко
    Страна
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Страна
    Вече за импичмент Порошенко
    Вече за импичмент Порошенко
    Страна
    Вече за импичмент Порошенко
    Вече за импичмент Порошенко
    Страна
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш за импичмент Порошенко
    Марш за импичмент Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Марш за импичмент Порошенко

    Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье завершили марш в центре Киева с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко и проводят вече на Михайловской площади, передает корреспондент РИА Новости.

    Участники марша прошли колонной по улице Владимирской на Михайловскую площадь, где начали проводить вече. Там организаторы соорудили сцену, с которой перед участниками вече выступают соратники Саакашвили.

    Помимо отставки президента участники марша требуют проведения досрочных выборов в Верховную раду и формирования нового состава правительства.

    За общественным порядком в ходе акции следят небольшое количество полицейских. Обстановка в центре украинской столицы спокойная.

    Смотрите также: Сожженные флаги и обрисованные стены: последствия погрома в Россотрудничестве

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