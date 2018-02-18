Закрытие станций метро в Киеве. Полиция сообщила подробности

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина.

Правоохранители сообщили, что не нашли взрывчатку на шести станциях метро в Киеве.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Правоохранители проверили подземку: опасных предметов не обнаружили", — говорится в сообщении.

Пресс-центр столичной подземки на своей странице в Twitter сообщил, что в Киеве все станции метрополитена после проверки сообщения о минировании работают в штатном режиме.

Ранее в воскресенье пресс-служба киевского управления полиции сообщила, что полицейские проверяют данные о минировании шести станций метро в Киеве, проводится эвакуация, станции закрыты.

СМИ сообщали, что было закрыто более шести станций.