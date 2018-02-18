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    Киев

    Закрытие станций метро в Киеве. Полиция сообщила подробности

    (обновлено: )30302
    Как отметили правоохранители, сообщение о минировании зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. После проверки подземки опасных предметов не обнаружено.
    Ситуация у станции метро Университет
    ТСН

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. 

    Акция В метро без штанов
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    В носках и пиджаке. В метро США люди проехались без штанов
    Правоохранители сообщили, что не нашли взрывчатку на шести станциях метро в Киеве.

    Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

    "Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Правоохранители проверили подземку: опасных предметов не обнаружили", — говорится в сообщении.

    Пресс-центр столичной подземки на своей странице в Twitter сообщил, что в Киеве все станции метрополитена после проверки сообщения о минировании работают в штатном режиме. 

    Ранее в воскресенье пресс-служба киевского управления полиции сообщила, что полицейские проверяют данные о минировании шести станций метро в Киеве, проводится эвакуация, станции закрыты. 

    СМИ сообщали, что было закрыто более шести станций.

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