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    Жесткий погром здания Россотрудничества в Киеве радикалами

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    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна (42)

    (обновлено: )1168117
    Члены "Организации украинских националистов" забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве. Несколько десятков радикалов пришли к зданию Россотрудничества и забросали его камнями и яйцами, краской облили окна.
    Видеоканал РИА Новости Украина на Youtube

    По пути к зданию Россотрудничества радикалы побили окна в отделении украинской "дочки" "Сбербанка", а также предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-Банка" по улице Сагайдачного в Киеве. После этого они колонной отправились на майдан Незалежности (площадь Независимости).

    Возле здания Россотрудничества и банков дежурили несколько сот полицейских, но они не препятствовали радикалам.

    Смотрите также: Нападение радикалов "С14" на здание "Россотрудничества" в центре Киева

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    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна
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