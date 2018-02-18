Жесткий погром здания Россотрудничества в Киеве радикалами

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По пути к зданию Россотрудничества радикалы побили окна в отделении украинской "дочки" "Сбербанка", а также предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-Банка" по улице Сагайдачного в Киеве. После этого они колонной отправились на майдан Незалежности (площадь Независимости).

Возле здания Россотрудничества и банков дежурили несколько сот полицейских, но они не препятствовали радикалам.

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