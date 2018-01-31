В Хмельницком подожгли "Сбербанк"

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные вечером во вторник подожгли филиал "дочки" российского "Сбербанка" в Хмельницком, пишет "Депо.Хмельницкий".

Инцидент произошел на улице Подольской.

В областном управлении ГСЧС сообщили, что помощь пожарных не понадобилась — огонь удалось потушить подручными способами.

"Неизвестный бросил, нечто похожее на зажигательную смесь. В помещении на тот момент находился один работник, видимо, охранник. Он и погасил огонь", — пишет издание со ссылкой на пресс-службу полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В конце декабря прошлого года националисты ночью разбили окна и разрисовали стены в отделении украинской "дочки" российского "Сбербанка" во Львове.