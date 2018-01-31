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    Происшествия

    В Хмельницком подожгли "Сбербанк"

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (312)

    (обновлено: )20712
    По данным местного издания, помощь пожарных не понадобилась, так как охраннику удалось потушить огонь самостоятельно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
    Поджог отделения Сбербанка в Хмельницком
    khm.depo.ua

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные вечером во вторник подожгли филиал "дочки" российского "Сбербанка" в Хмельницком, пишет "Депо.Хмельницкий".

    Инцидент произошел на улице Подольской.

    ЧП в центре Киева: как спасатели ликвидировали масштабный пожар. Видео
    ГУ ГСЧС в Киеве/Youtube
    ЧП в центре Киева: как спасатели ликвидировали масштабный пожар

    В областном управлении ГСЧС сообщили, что помощь пожарных не понадобилась — огонь удалось потушить подручными способами.

    "Неизвестный бросил, нечто похожее на зажигательную смесь. В помещении на тот момент находился один работник, видимо, охранник. Он и погасил огонь", — пишет издание со ссылкой на пресс-службу полиции.

    Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

    В конце декабря прошлого года националисты ночью разбили окна и разрисовали стены в отделении украинской "дочки" российского "Сбербанка" во Львове. 

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