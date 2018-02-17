Нападение радикалов "С14" на здание "Россотрудничества" в центре Киева

Как сообщили сами радикалы на своей странице в Facebook, они пришли " в гости к ФСБ".

По информации "Страны", во время захвата в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор".

Несмотря на то, что к месту инциденты прибыли правоохранители, радикалы продолжали взламывать двери при помощи болгарки. Они расписали помещение "Россотрудничества" лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений.

Ранее сообщалось, что радикалы из организации С14 попытались демонтировать помещение храма Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве, принадлежащем Украинской православной Церкви.