наверх
17.02.201816:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Видео

    Нападение радикалов "С14" на здание "Россотрудничества" в центре Киева

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (187)

    (обновлено: )1230418
    Радикалы из националистической организации "С14" ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле по улице Борисоглебской, 2.
    Facebook Андрея Лозового

    Как сообщили сами радикалы на своей странице в Facebook, они пришли " в гости к ФСБ".

    По информации "Страны", во время захвата в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор".

    Несмотря на то, что к месту инциденты прибыли правоохранители, радикалы продолжали взламывать двери при помощи болгарки. Они расписали помещение "Россотрудничества" лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений.

    Ранее сообщалось, что радикалы из организации С14 попытались демонтировать помещение храма Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве, принадлежащем Украинской православной Церкви.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча Петра Порошенко и Йенса Столтенберга в Мюнхене
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Президент Польши Анджей Дуда
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Вита Семеренко. Архивное фото
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?