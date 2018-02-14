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    Происшествия

    Во Львове в отделение "Сбербанка" бросили "коктейль Молотова"

    (обновлено: )13106
    По словам очевидцев происшествия, двое неизвестных - мужчина и женщина, - разбив стекло, бросили зажигательную смесь вовнутрь здания "дочки" российского "Сбербанка", отчего возник пожар.
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    Думская.net

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В среду утром во Львове произошел пожар в отделении "Сбербанка", сообщает УНН со ссылкой на данные ГУ ЧП во Львовской области.

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    "В шесть утра в полицию поступило сообщение о пожаре в отделении одного из банков. На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, неизвестные разбили стекло и бросили бутылку с неизвестным веществом внутрь помещения", — сообщили в полиции.

    Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 — умышленное повреждение имущества. Основные детали инцидента и причастные лица устанавливаются.

    По словам очевидцев происшествия, двое неизвестных — мужчина и женщина в красном плаще, — разбив стекло, бросили зажигательную смесь вовнутрь, отчего возник пожар, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в своем Facebook.

    "Ул. Городецкая 143 пожар в банке "Сбербанк России", из слов свидетелей: двое неизвестных, мужчина и женщина в красном плаще, разбив стекло, бросили зажигательную смесь внутрь, отчего возник пожар, на месте работала ГСЧС, в 06:30 пожар был ликвидирован, сгорело примерно 5 м квадратных, 1 рабочее место", — говорится в сообщении Зинкевича.

    Напомним, в конце января неизвестные подожгли филиал "дочки" российского "Сбербанка" в Хмельницком.

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