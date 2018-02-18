наверх
18.02.201819:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве националисты разгромили здание "Сбербанка"

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна (42)

    (обновлено: )1416218
    Радикалы побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка, а также пытались разбить окна в здании "Альфа-Банка" по улице Сагайдачного в Киеве.
    Погром здания Сбербанка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Члены "Организации украинских националистов" забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

    Погром здания Сбербанка в Киеве. Видео
    Видеоканал РИА Новости Украина на Youtube
    Жесткий погром здания Россотрудничества в Киеве радикалами

    Несколько десятков радикалов пришли к зданию Россотрудничества и забросали его камнями и яйцами, краской облили окна.

    По пути к зданию Россотрудничества радикалы побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка, а также предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-Банка" по улице Сагайдачного в Киеве. После этого они колонной отправились на майдан Незалежности (площадь Независимости).

    Возле здания Россотрудничества и банков дежурили несколько сот полицейских, но они не препятствовали радикалам.

    В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьева, радикалы причинили значительный материальный ущерб.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене. Архивное фото
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?