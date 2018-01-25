Российский "Сбербанк" ждет одобрения НБУ для продажи украинской "дочки"

odesa.depo.ua

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. "Сбербанк России" уже структурировал сделку по продаже своей украинской "дочки", ждет одобрения регулятора, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"У нас все подготовлено. Вопрос — дадут нам разрешение на продажу власти Украины или нет. Это главное. У нас сделка в принципе структурирована, сейчас ждем согласия регулятора (Национального банка Украины — ред.)", — сказал Греф в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе после проведенного "Сбербанком" делового завтрака.

Украина с 23 марта прошлого года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка).

Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

Ранее сообщалось, что бывший владелец медиа-холдинга "Интер" Валерий Хорошковский, с 2013 года проживающий в Монако, в 2018 году завершит сделку по приобретению "Сбербанка" — "дочки" российского "Сбербанка" в Украине.