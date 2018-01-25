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    Экономика

    Российский "Сбербанк" ждет одобрения НБУ для продажи украинской "дочки"

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    Уход российских банков из Украины (311)

    (обновлено: )91
    С 23 марта 2017 года в Украине действуют санкции против всех пяти работающих структур российских госбанков, в числе которых и "Сбербанк". После одобрения НБУ украинская "дочка" крупнейшего российского банка сменит владельца.
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    odesa.depo.ua

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. "Сбербанк России" уже структурировал сделку по продаже своей украинской "дочки", ждет одобрения регулятора, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот
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    "У нас все подготовлено. Вопрос — дадут нам разрешение на продажу власти Украины или нет. Это главное. У нас сделка в принципе структурирована, сейчас ждем согласия регулятора (Национального банка Украины — ред.)", — сказал Греф в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе после проведенного "Сбербанком" делового завтрака.

    Украина с 23 марта прошлого года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка).

    Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

    Ранее сообщалось, что бывший владелец медиа-холдинга "Интер" Валерий Хорошковский, с 2013 года проживающий в Монако, в 2018 году завершит сделку по приобретению "Сбербанка" — "дочки" российского "Сбербанка" в Украине.

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